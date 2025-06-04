Інтерфакс-Україна
Економіка
08:34 04.06.2025

Трамп підвищив мита на сталь і алюміній у США до 50%

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Трамп підвищив мита на сталь і алюміній у США до 50%

Президент США Дональд Трамп підвищив мита на сталь і алюміній з 25% до 50%, виконавши обіцянку підвищити податки на імпорт в США, щоб допомогти вітчизняним виробникам, підписаний у вівторок указ набув чинності в середу, повідомляє Bloomberg.

В указі йдеться про те, що попередні мита "ще не дозволили" вітчизняним підприємствам "розвивати і підтримувати рівень завантаження виробничих потужностей, необхідний для стабільного функціонування галузей і задоволення прогнозованих потреб національної оборони".

"Підвищення раніше запроваджених тарифів надасть більшу підтримку цим галузям і зменшить або усуне загрозу національній безпеці, яку становить імпорт сталевих і алюмінієвих виробів та їхніх похідних", - йдеться в розпорядженні, яке Білий дім розмістив в соцмережі X.

 

Теги: #мита #трамп #сша

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