РФ приховує масштаби економічного спаду та втрачає залишки фінансової подушки – СЗР

Деградація економіки РФ поглиблюється на тлі затяжної війни проти України та багаторівневих західних санкцій, а ключовий стабілізаційний інструмент держави-агресора "Фонд национального благосостояния" (ФНБ) зазнає системного скорочення, повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) у суботу.

"Станом на початок липня 2022 року обсяг ліквідної частини ФНБ сягав $145 млрд. Уже за рік, у липні 2023-го, цей показник зменшився до $78 млрд. На 1 травня 2025 року резерви становили лише $39 млрд. З початку повномасштабної війни падіння відбулося майже вчетверо", - зазначається в повідомленні.

В СЗР вказують, що основне джерело надходжень до ФНБ РФ - експорт нафти - залишається під тиском. "Прогнозується, що у 2025 році середня ціна на нафту марки Brent становитиме $64 за барель, а в 2026 – $60. Для Росії, чий бюджет наповнюється за рахунок нафтогазових доходів, така динаміка створює критичні фіскальні ризики", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, проблеми вже відображаються у ключових секторах, але попри це, РФ продовжує публічно демонструвати впевненість у стабільності економіки.

"Однак підконтрольна державі пропаганда, яка приховує реальні масштаби економічного спаду, не змінює фактів: ресурсна модель російської економіки втрачає ефективність. За умови збереження нинішніх обмежень і додаткових заходів – зокрема посилення контролю за обходом нафтових санкцій – РФ ризикує втратити останні залишки фінансової подушки вже в 2026 році", - відзначають в СЗР.