Інтерфакс-Україна
Економіка
10:08 31.05.2025

Доходи загального фонду держбюджету в травні-2025 зросли на 34,5% до травня-2024

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Доходи загального фонду держбюджету в травні-2025 зросли на 34,5% до травня-2024
Фото: НБУ

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у травні цього року зросли до 204,1 млрд грн зі 151,8 млрд грн у травні минулого року, але це менше 274,7 млрд грн у квітні цього року, такі попередні дані (на 16:00 30 травня) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з ними, податок на прибуток підприємств склав цього місяця 45,4 млрд грн (у травні-2024 – 42,1 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 30,1 млрд грн (17,5 млрд грн).

Бюджет також отримав у травні податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 25,8 млрд грн (зібрано 36,9 млрд, відшкодовано – 15,5 млрд грн), тоді як у травні минулого року – 20,2 млрд грн (відшкодовано було 12,7 млрд грн), акцизний податок – 15,2 млрд грн (17,2 млрд грн), рентну плату – 4,9 млрд грн (5,4 млрд грн).

Згідно із повідомленням Мінфіну, загалом платежі від Державної податкової служби становили цього місяця 121,4 млрд грн, від Держмитслужби – 55,6 млрд грн, тоді як у травні минулого року – відповідно 99,8 млрд грн та 48,4 млрд грн.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками травня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 272,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 229,2 млрд грн у травні минулого року та 336,2 млрд грн у квітні цього року.

Крім того, у травні надійшло 47,4 млрд грн (станом на 29 травня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за травень минулого року – 42 млрд грн.

Дані про витрати в травні поки що відсутні.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. Водночас Мінфін підтвердив необхідність збільшення до кінця року витрат на суму близько 400 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Теги: #держбюджет #доходи

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