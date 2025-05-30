Зростання капінвестицій в Україні в І кв.-2025 уповільнилося до 32,5%

Зростання капінвестицій в Україні в січні-березні 2025 року проти аналогічного періоду 2024 року уповільнилося до 32,5% із 48,1% у четвертому кварталі 2024 року, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, за перший квартал цього року освоєно 123.8 млрд грн капінвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій в січні-березні 2025 року залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,1% загального обсягу.

Держстат уточнює, що частка держбюджету становила 3,5%, коштів населення на будівництво житла - 6,5%, місцевих бюджетів – 2,7%, банківського та іншого позикового фінансування – 4,7%, коштів іноземних інвесторів - лише 0,3%.

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання - 36,8%, інженерні споруди – 18,2%, транспортні засоби - 10,7% усіх інвестицій

За даними Держстату, найбільше в зазначений період капінвестиції зросли у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – в 2,4 раза, до 15,7 млрд грн, сільському господарстві – на 46,9%, до 13,6 млрд грн, у промисловості – на 25%, до 48,7 млрд грн.

В оптовій та роздрібній торгівлі обсяг капітальних інвестицій зріс на 55,8%, до 11,3 млрд грн, діяльності у сфері права та бухгалтерського обліку - на 46,1%, до 0,46 млрд грн інформації та телекомунікацій - на 42%, до 5,5 млрд грн, в операціях із нерухомим майном - у 2,4 раза - до 3,7 млрд грн.

Зазначається, що у сфері професійної, наукової та технічної діяльності зростання становило 16,3%, до 1,1 млрд грн, у фінансовій і страховій діяльності - 79,4%, до 4,5 млрд грн, у будівництві - 14%, до 10,5 млрд грн, у держуправлінні та обороні - 31, 4%, до 61 млрд грн, освіті – 97,8%, до 0,2 млрд грн, охороні здоров'я - 52,4%, до 2,6 млрд грн.

За даними статвідомства, капітальні інвестиції в Україні у 2024 році порівняно з 2023 роком зросли на 35,1% і становили 534,4 млрд грн.

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