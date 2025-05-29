Обсяги виробництва молока в січні-квітні на 4% менше минулорічних, експорт під загрозою через очікувані квоти ЄС

Господарства усіх категорій у квітні 2025 року виробили 604 тис. тонн молока-сировини, що на 9% більше відносно березня-2025, але на 4% менше відносно квітня-2024, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ) з посиланням на дані Міністерства аграрної політики та продовольства.

В галузевій асоціації зауважили, що в січні-квітні 2025 року обсяги надою в Україні становили 2,05 млн тонн, що на 4% менше відносно минулорічного періоду. В квітні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 45%, а господарств населення – 55%.

При цьому підприємства виробили 270 тис. тонн молока-сировини в квітні 2025 року, що на 1% менше порівняно з березнем 2025 року, але на 6% більше проти квітня 2024 року. В січні-квітні 2025 року молочно-товарні ферми (МТФ) виробили 1,04 млн тонн молока-сировини, що на 5% більше проти аналогічного періоду минулого року.

В господарствах населення обсяги надою в квітні 2025 року становили 334 тис. тонн молока, що на 18% більше відносно березня 2025 року, але на 11% менше відносно квітня 2024 року. В січні-квітні 2025 року присадибний сектор виробив 1,01 тис. тонн молока-сировини, що на 12% менше відносно минулорічного періоду.

У галузевому об`єднанні привернули увагу, що в січні-квітні 2025 року молочнотоварні ферми (МТФ) наростили обсяги виробництва молока-сировини в 13 областях. Серед нових лідерів за обсягами виробництва – Хмельницька, Тернопільська та Житомирська області. Однак, за результатами січня-квітня обсяги надою сповільнилися на МТФ в Закарпатській і Харківській області, попри те, що в першому кварталі вони продемонстрували приріст виробництва. Закарпатська обл. історично не була молочною а ось Харківська на жаль і далі потерпає від російської агресії.

"Розбиті ферми, вимушена релокація з прифронтових регіонів, а також невизначена ситуація на молочному ринку не сприяють нарощенню обсягів надою на сільгосппідприємствах", - констатував аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Крім того, вітчизняні молокопереробні підприємства із застарілою технологічною базою не здатні конкурувати за якістю з підприємствами розвинених країн. Тому вони не готові купувати молоко-сировину за ринковими цінами, оскільки продають свою продукцію за нижчими цінами, щоб витримати конкуренцію на експортних ринках. Однак в умовах зростання собівартості виробництва молока низькі закупівельні ціни не відповідають інтересам виробників. МТФ вимушені збільшувати витрати на заходи біологічної безпеки з метою попередження поширення ящуру з Угорщини та Словаччини.

В АВМ вказали на вірогідність зниження обсягів експорту молочних продуктів до ЄС у випадку відміни автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України, які з 2022 року дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в ЄС без квот та мит.

Асоціація зауважила, що в 2024 році українські компанії експортували в ЄС 14,91 тис. тонн сухого знежиреного молока, при цьому річна квота на сухе знежирене молоко для України складають лише 5 тис. тонн, експорт за перші чотири місяці 2025 року – вже 4,33 тис. тонн.

"Маємо проблеми для реалізації вітчизняної продукції і на внутрішньому ринку. Сьогодні обсяги виробництва молочної продукції в Україні випереджають обсяги її реалізації. На внутрішньому ринку спостерігається скорочення попиту на молочну продукцію в умовах активізації ракетно-бомбових ударів російських окупантів по містам-мільйонникам та відтоку їх мешканців закордон. Ще одним викликом стало збільшення на імпорту сиру. Так вже в квітні імпорт займає 47% продажів сиру в Україні .Збільшення пропозиції імпортних сирів в Україні заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів на внутрішньому ринку та стримує попит на молоко-сировину", - резюмували в галузевому об'єднанні.