Ексзаступник голови Міненерго Немчинов та представник "УГВ" Шикеринець лідирують в конкурсі на членів НКРЕКП

Ексзаступник міністра енергетики та віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов та керівник групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування" Роман Шикеринець набрали найбільше балів - по 13,2 на першому з двох етапів співбесід у конкурсі на посаду члена Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це свідчать результати співбесід, озвучені на засіданні конкурсної комісії, яке транслювалося онлайн в урядовому Youtube-каналі, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа".

Згідно з ними, далі йдуть начальник департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу" Любомир Саловський - 12,6 балу, директорка ТОВ "Енерготехконсалтинг", яка раніше очолювала відділ в ТОВ "Укртрансгаз", Ірина Рожанська - 11,6 балу, а також виконавчий директор НАЕК "Енергоатом", ексголова юрдепартаменту Фонду держмайна Сергій Пушкар - 11,4 балу.

По 11 балів отримали гендиректор КП "Міськтепловоденергія" (м. Кам'янець-Подільський) та ексдиректор Калуської ТЕЦ Олександр Похилко та Дмитро Олефір з досвідом роботи, зокрема, в "Укргідроенерго" та "Центренерго" (член дирекції).

Віцепрезидент Energy Club та ексглава Держенергоефективності Валерій Безус заробив 10,6 балів, адвокатка, заступниця голови наглядової ради ТОВ "Оператор ринку" Юлія Житник – 10,4 бали, ще один віцепрезидент Energy Club Іван Григорук – 10 балів.

По 10,2 бали отримали одразу низка претендентів – нинішній та ексчлен НКРЕКП Руслан Кайдаш та Дмитро Коваленко, директорка департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Наталія Хоцянівська, ексдиректор ДП "Вугілля України" та ексзаступник міністра енергетики Леонід Дудка.

Михайло Ільницький, який, зокрема, з 2018 року обіймав посаду голови правління АТ "Чернігівобленерго", а тепер керівник відділу енергетики ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" (сестринська компанія ПрАТ "Київстар") отримав 9,8 балів, директор ТОВ "Об’єднаний енергоресурс", а раніше керівник ДП "Регіональні електричні мережі" Сергій Білоус – 8,2 балу.

Генінспектор-директор з безпеки НАЕК "Енергоатом" Юрій Павлов отримав найменшу кількість балів – 6,4.

Заступник начальник департаменту з виробництва ПАТ "Центренерго" Ігор Крижанівський відмовився від участі в конкурсі.

Таким чином, у другому етапі співбесід, який комісія призначила на 11-12 червня, мають взяти участь 17 претендентів.

Як повідомлялося, на конкурс надійшов 21 пакет документів, але додатково двоє кандидатів написали заяву про відмову від участі у ньому. Таким чином, комісія розглядала 19 заяв претендентів на посаду члена НКРЕКП. За її рішенням, заяву на участь у конкурсі Кирила Казакова, серед посад якого значиться керівник ремонтного підрозділу "ДТЕК Дніпровські електромережі", було відхилено, оскільки конкурсна комісія не побачила доказів необхідного дворічного керівного досвіду.

1 квітня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП оголосила конкурс на три посади в ньому.

Документи на конкурс приймалися до 16 травня 2025 року включно.

Президент України Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року.

Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація була застосована до членкині комісії Олени Антонової. За нею була ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі – Олексія Магди (до 1 липня 2023 року).

Ольга Бабій та Дмитро Коваленко пішли на ротацію 1 липня 2024 року, а відтак йдуть Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк (1 липня 2025 року), на чиє місце й оголошено відбір.

Ще одне місце залишається вакантним після ротації Олексія Магди – наприкінці травня 2023 року конкурсна комісія обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора – Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, але уряд так і не визначився з вибором.

Зараз у комісії шість членів замість передбачених семи: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Руслан Кайдаш, Валерій Тарасюк, Олександр Формагей, Руслан Слободян.