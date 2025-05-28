Аналітичні центри закликали уряд сформувати комісію для конкурсу для обрання керівника митниці

Конкурсна комісія для обрання голови Державної митної служби досі не сформована попри закон та зобов’язання перед міжнародними партнерами, тому аналітичні центри звернулись до Кабінету міністрів з проханням як найшвидше її створити.

Згідно із заявою Економічної експертної платформи, яку підписали 12 аналітичних центрів, відсутність комісії порушує положення закону №3977-IX щодо особливостей проходження служби та атестації митних посадовців, який набув чинності 31 жовтня 2024 року. На думку аналітиків, це загрожує консервацією поточної неякісної роботи ДМС та створює ризики невиконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами.

"Меморандум з МВФ передбачає: "Призначити голову Митної служби до кінця червня 2025 року", тож відповідно до існуючих процедур проведення конкурсів - загроза невиконання відповідного пункту меморандуму - є значною", - підкреслюється у заяві.

Важливим є питання хабарництва. З посиланням на опитування BRDO, НАЗК, Advanter Group та NDI, в заяві зазначено, що ДПС та ДМС посідають найвищі місця серед найбільш корумпованих державних органів України, створюючи проблеми для відновлення та розвитку економіки.

Підписанти також зазначили, що з огляду на необхідність пошуку додаткового фінансування оборони країни у цьому та наступному роках - питання детінізації та мінімізації "сірих схем" є вкрай актуальним, а митні схеми (викривлене декларування, перерваний транзит, зловживання пільгами тощо) - займають перше місце серед усіх схем тіньової економіки з орієнтовними втратами держбюджету у 120-167 млрд грн на рік.

Крім перезавантаження митниці, аналітики вважають що важливо встановити якісні КРІ для ДПС та ДМС, спрямовані не на виконання планів, на мінімізацію tax gap, спрощення процедур, автоматизацію процесів, зниженню необґрунтованого тиску на бізнес тощо. В заяві додали, що відповідні законопроєкти вже зареєстровані у ВРУ (№12359, 12360), тому важливим є прийняття за основу, з доопрацюванням до другого читання та якомога швидше.

Нардеп Ярослав Железняк (франкція "Голос"), коментуючи заяву зазначив, що розуміє, хто зриває реформу.

"Нагадаю, що її особисто зриває Сергій Марченко та Юлія Свириденко по прямій вказівці від президента та голови ОП. Вже п'ять місяців просто не виконують закон і зривають маяк МВФ. В той самий час "десь" з митниці втрачають 50 млрд грн", - написав він у Телеграм-каналі у середу.

Серед підписантів заяви: центр соціально-економічних досліджень - CASE Україна; Growford Institute; Центр економічної стратегії (ЦЕС); Інститут соціально-економічної трансформації; Інститут економічного лідерства; аналітичні центри Advanter Group та "Технології Прогресу"; офіс шеф-економіста Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України; Інститут фінансів та права; Асоціація податкових консультантів; Мережа захисту національних інтересів "АНТС"; Інститут податкових реформ.

Як повідомлялося, 17 вересня минулого року парламент 260 голосами ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6490-д про реформу ДМС.

У законопроєкті містяться пропозиції та поправки, спрямовані на удосконалення правових засад проходження служби у митних органах: врегулювання суттєвих умов контракту щодо проходження служби в митних органах; визначення вимог до професійної компетентності посадових осіб митних органів.

Крім того, запроваджено процедуру ротації посадових осіб митних органів, перевірки на доброчесність та моніторинг способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів. Врегульовуються умови оплати праці посадових осіб, удосконалюються підходи до формування комісії з проведення конкурсу на посаду керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, а також атестаційних комісій та комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує митну політику.

17 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо реформування служби.