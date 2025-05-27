Україна залучає EUR50 млн для забезпечення понад 1 тис. сімей ВПО власним житлом

Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ, Council of Europe Development Bank, CEB) уклали рамкову угоду, згідно з якою, завдяки коштам БРРЄ на EUR50 млн буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб – громадян України, повідомив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло).

"У межах реалізації угоди за рахунок коштів БРРЄ в розмірі 50 мільйонів євро буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб – громадян України. Програму реалізує Мінрозвитку у партнерстві з Держмолодьжитлом. Реалізація проєкту дасть змогу уже протягом 2025 року забезпечити близько 1 100 сімей ВПО доступним житлом. Угода відкриває можливість подальшого масштабування програми", - повідомили у відомстві.

З української сторони документ підписав віцепрем'єр - міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, від БРРЄ - голова банку Карло Монтічеллі.

За даними Держмолодьжитло, підписання угоди відкриє другий етап реалізації відомством проєкту "Житло для ВПО". На першому етапі, фінансування якого у 2021-2025 рр. відбувалося коштом гранту уряду Німеччини через банк KfW, понад 1 050 родин ВПО придбали власне житло.

Програма "Житло для ВПО" передбачає доступні умови для переселенців: позичальники отримують кредити за ставкою у 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості обраного громадянами житла, яке введено в експлуатацію.