Інтерфакс-Україна
Інвестиції
13:04 25.07.2025

Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

2 хв читати
Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

Орієнтовний граничний обсяг публічних інвестицій у відновлення житла та будівництво соціального орендного фонду у період з 2026 по 2028 роки сягає 18,4 млрд грн, загальна потреба сектору становить 133 млрд грн, йдеться на порталі DREAM СПІ – середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій.

Згідно з інформацією платформи DREAM СПІ, план визначає два підсектори у житловій сфері: відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та створення фонду соціального орендного житла.

Так, загальна фінансова потреба на відновлення багатоквартирних будинків сягає 115,1 млрд грн. Згідно зі стратегічним планом, у 2026 році кількість відновлених багатоквартирних будинків має сягнути 2,6 тис. шт., у 2027 – 4 тис., у 2028 – 5,3 тис. будинків.

Фінансові потреби на будівництво соціального житла становлять 17,8 млрд грн. Так, до кінця 2026 року має бути збудовано 1,3 тис. квартир та близько 5 тис. осіб мають отримати соціальне житло в оренду; до кінця 2027 року – 3,3 тис. квартир та 12,4 тис. осіб; до кінця 2028 – 6,6 тис. квартир збудовано та 24,9 тис. осіб орендують соціальне житло.

Зазначається, що орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, визначений міністерством фінансів на середньостроковий період, становить 581,3 млрд грн. Найбільше фінансування передбачено на сектори транспорту (198 млрд грн), енергетики (120 млрд грн), освіти та науки (82 млрд грн), охорони здоров’я (43 млрд грн), муніципальну інфраструктуру (12 млрд грн).

Як повідомляється в описі плану на платформі DREAM, пропозиції до середньострокового плану розробляло міністерство економіки на підставі пропозицій секторальних міністерств із залученням українських і міжнародних експертів, зокрема Open Contracting Partnership та проєкту RFA (Recovery for All).

Теги: #відновлення #інвестиції #житлобуд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:37 25.07.2025
Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

16:37 24.07.2025
Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

10:57 23.07.2025
ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

19:21 22.07.2025
Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

15:16 22.07.2025
Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

14:01 22.07.2025
МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

16:45 18.07.2025
"ДТЕК" у I пів.-2025 інвестував майже 4 млрд грн у відновлення ТЕС, пошкоджених ударами РФ

"ДТЕК" у I пів.-2025 інвестував майже 4 млрд грн у відновлення ТЕС, пошкоджених ударами РФ

17:24 16.07.2025
"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

23:25 15.07.2025
Електропостачання усім жителям Харківщини, які залишилися без світла через негоду 12 липня повністю відновлено - ОВА

Електропостачання усім жителям Харківщини, які залишилися без світла через негоду 12 липня повністю відновлено - ОВА

19:22 15.07.2025
Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

ВАЖЛИВЕ

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

Рютте запропонує членам НАТО витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

ОСТАННЄ

Varus інвестує $30 млн у створення окремої платформи для доставки продуктових наборів - співвласник

S1 REIT виплатив перші дивіденди інвесторам

Італійські інвестори наразі більш обережні до України, ніж торік

Українсько-американська MITS Capital інвестує $3,74 млн у виробника наземних роботизованих комплексів TerMIT – Мінцифри

NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву скла в Київській області в 2026р.

Швейцарія інвестує 18,5 млн франків у продовження підтримки реформ освіти та децентралізації в Україні - Міносвіти

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

"Астарта" розширила поливні площі в Полтавській області до 1100 га

Саудівський суверенний фонд PIF інвестував $200 млн у хмарочос у центрі Мангеттена

Акселератор Defence Builder запустив синдикативні інвестиції від $1000 в українські оборонні стартапи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА