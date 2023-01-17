Інвестиції

19:15 17.01.2023

Держмолодьжитло уклало 540 договорів у 2022 році

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Держмолодьжитло уклало 540 договорів у 2022 році

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) уклав 540 договорів із сім'ями на придбання житла або його передачу в безоплатний соціальний найм у 2022 році.

Відповідні дані представив наглядовій раді голова правління фонду Сергій Комнатний, презентуючи у вівторок публічний звіт про виконання стратегічних напрямів розвитку Держмолодьжитла у 2022 році, оприлюднений на сайті установи.

Згідно з публічним звітом, у 2022 році було укладено 471 договір про надання пільгових іпотечних кредитів за різними програмами, 60 угод найму житлових приміщень, дев'ять договорів компенсації частини вартості житла.

Водночас 352 сім'ї клієнтів фонду, з якими у 2022 році укладено договори, мають статус внутрішньо переміщеної особи (загалом із 2017 року установа обслуговує 1776 сімей ВПО). 36 клієнтів мають статус учасника бойових дій (з 2017 року – 1311 сімей цієї категорії).

Загалом більш ніж за 30 років діяльності клієнтами Держмолодьжитла стали 42 155 громадян України.

Згідно з озвученою інформацією, важливим напрямом докладання зусиль фонду як соціально орієнтованої установи є участь у розробленні законодавства, що регулює запровадження кредитних канікул для позичальників, житло яких зруйноване або пошкоджене внаслідок військових дій, та можливість реструктуризації кредиту для громадян, які через війну втратили доходи.

Зокрема, фахівці Держмолодьжитла брали участь у розробленні та практичній реалізації пілотного проєкту надання в безоплатний найм житла в чотирьох регіонах для проживання 60 сім'ям, які постраждали внаслідок збройної агресії. Програму реалізовано за кошти, надані через Мінсоцполітики на формування фонду соціального (тимчасового) житла.

Як наголошується у звіті, фундаментальну роль у 2022 році мав українсько-німецький проєкт "Житлові приміщення для ВПО", який реалізували Держмолодьжитло та Мінреінтеграції за рахунок коштів уряду Німеччини, що надаються через банк KfW. Програму було поновлено під час дії в Україні воєнного стану. Зокрема, у 2022 році відбулося дев'ять рандомних відборів учасників програми, у результаті 332 українські родини придбали житло на найбільш вигідних умовах під 3% річних.

У низці регіонів тривала реалізація 88 місцевих житлових програм, із них п'ять нових на регіональному рівні прийнято у 2022 році. Фонд залучив майже 63 млн грн коштів місцевих бюджетів.

Статутний капітал фонду станом на 1 січня 2023 року зріс на 4,5% проти попереднього року і сягнув 611,3 млн грн. Кредитний портфель збільшився на 16%, до 2,63 млрд грн. На обслуговуванні установи перебуває понад 13 тис. договорів.

Відповідно до звіту про діяльність фонду, в економіку України було залучено майже 744 млн грн інвестицій, що на 9,3% менше, ніж за 2021 рік. Водночас наголошується, що скорочення цього показника спричинене зменшенням фінансування місцевих житлових програм.

Крім того, голова правління Держмолодьжитла представив наглядовій раді стратегічні напрями розвитку та діяльності фонду на 2023 рік. Серед ключових векторів – посилення інституційної спроможності установи, прозорість її роботи для суспільства, підтримання на належному рівні якості кредитного портфеля, залучення інвестиційних ресурсів у житлове кредитування, реалізація та розширення переліку житлових програм Держмолодьжитла.

Члени Наглядової ради одноголосно затвердили обидва документи.

 

Теги: #звіт #рік #держмолодьжитло

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