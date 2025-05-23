США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

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Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 червня 50% мит на товари з Європейського Союзу, якщо європейські компанії не локалізують виробництво в США, при цьому він наголосив, що не очікує укладення нової торговельної угоди з ЄС найближчим часом.

"Ми підписали велику угоду з Великою Британією. У нас є багато інших угод, які готові до підписання. Ми підписали угоду з Китаєм. У нас є кілька дійсно дивовижних угод", — повідомив Трамп в ефірі Fox News.

Запровадження тарифів він пояснив бажанням стимулювати європейські компанії до створення виробництв у США: "Це не тариф, тому що вони відправлять свої компанії в США і побудують там свої заводи".

Водночас Трамп дав чітко зрозуміти, що не чекає компромісу з Європейським Союзом до запровадження тарифів.

"Я не шукаю угоди. Я маю на увазі, що ми вже домовилися. 50%. Але знову ж таки, якщо вони побудують свій завод тут, тарифу не буде".

Президент також звинуватив ЄС у недружньому ставленні до США: "Вони не поставилися до нас належним чином. Вони не поводилися з нашою країною належним чином. Вони об’єдналися, щоб скористатися нами".

Рішення за його словами набуде чинності з 1 червня: "Побачимо, що станеться. Але зараз це відбувається 1 червня, і так воно і є", — резюмував Трамп.