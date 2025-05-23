Інтерфакс-Україна
Економіка
13:19 23.05.2025

Уряд затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

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Уряд затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

Кабінет міністрів затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів України відповідно до закону "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграм-каналі, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні у п'ятницю.

За його словами, план дій, зокрема, визначає механізми використання результатів моніторингу ринку нафти та нафтопродуктів, механізми розрахунку показників та індикаторів стану ринку для виявлення ознак виникнення кризової ситуації, рівні кризової ситуації з переліком завдань та дій учасників для кожного рівня та процедури прийняття рішень щодо запровадження і припинення дії кризової ситуації.

В грудні 2024 року Міністерство енергетики України оприлюднило проєкт відповідного розпорядження уряду "Про затвердження плану дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів України".

"Реалізація розпорядження дозволить створити механізм розробки та впровадження ефективних заходів для забезпечення стійкості ринку нафти та нафтопродуктів та стабільності постачання нафтопродуктів в Україні, зокрема шляхом використання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах кризової ситуації", - говориться у пояснювальній записці до проєкту документу.

Як пояснили в Міненерго, затвердження вказаного плану дій дозволить Україні виконати свої зобов'язання, передбачені Директивою Ради ЄС 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 року, яка зобов'язує держави-члени підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів.

Відповідно до вимог закону від 21 листопада 2023 року № 3484-ІХ "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів (МЗНН – ІФ-У)", зобов’язання щодо створення мінімальних запасів нафти із складу МЗНН виникають у суб’єктів ринку через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів здійснюється поетапно, з досягненням упродовж восьми років встановленого обсягу. Зокрема, частка МЗНН, що мають створюватися суб’єктами ринку, обчислюється від введеного в обіг суб’єктами ринку обсягу нафти та/або нафтопродуктів за базовий рік, але не менше 250 тонн, та становить протягом восьмого року та наступних років 24%.

Теги: #нафта #план_дій #криза

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