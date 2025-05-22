Є певне затягування з призначенням СЕО "Укренерго" через додаткову оцінку кандидатів – глава київського офісу ЕС

Призначення голови правління НЕК "Укренерго" затягується і це пов’язано з додатковим вивченням професійних біографій кандидатів і певних моментів, які потрібно вивчити, повідомив голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Олексій Оржель.

"Наглядова рада обирає серед запропонованих фахівців. Наскільки я розумію, є додаткові вивчення професійних біографій (…). Ми трохи в курсі, що відбувається в процесі, що вивчається, тому дивимося на це, може, не так критично, оскільки щось додатково вивчається, що потрібно", – сказав Оржель у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах конференції аналітичного центру We build Ukraine "Зелена енергетика для відбудови" у Києві у четвер.

За його словами, терміни призначення вже пройдені, але все тримається на надії, що врешті все буде добре, і треба дочекатися результату, а тоді вже його оцінювати й ставити питання, якщо вони виникнуть.

"Як міжнародні гравці ми напружені. Призначення мало вже бути (…). Ми дуже турбуємося, вважаємо що це не найгірша історія з наглядрадами, й маємо надію, що там не буде поганої історії з СЕО", – додав він.

При цьому глава київського офісу Енергоспівтовариства висловив думку, що відсутність голови правління навряд чи впливає на діяльність компанії.

"У нас є в.о. голови правління, на нього покладені всі функції голови. З ним у нас є абсолютно адекватний діалог, наприклад, в рамках європейської інтеграції, ми нормально говоримо про потреби "Укренерго" в рамках фонду підтримки енергетики", – сказав Оржель

Він не став коментувати, чи є вірогідність того, що "Укренерго" може залишитися з в.о. голови правління, зазначивши, що "це вирішувати не нам і коментувати не нам, а рішення має приймати наглядова рада".

"Є певні сигнали, що треба закінчувати цей процес. І загальний висновок: ми маємо надію, що це буде позитивна історія, яка закінчиться позитивно для ринку і для зовнішніх партнерів", – резюмував Оржель.

Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління 5 лютого 2025 року, заявки приймалися до 14 березня включно. 9 квітня у коментарі "Енергореформі" в.о. голови правління НЕК Олексій Брехт зазначив, що, за його інформацією, на конкурс подано 28 заявок. Він також підтвердив, що теж подав заявку на цей конкурс. Тоді він прогнозував, що конкурс триватиме ще кілька тижнів.

НР "Укренерго" сформувала шортлист із трьох кандидатів на посаду голови правління, повідомили "Енергореформі" кілька джерел на ринку у кінці квітня.

Згідно з цією інформацією, до нього ввійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії – Іван Юрик, який займається питаннями євробондів.

Наглядова рада 2 вересня 2024 року більшістю голосів звільнила з посади голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького. Це сталося після вимоги про звільнення, озвученої на Ставці головнокомандувача 30 серпня.

За зняття Кудрицького проголосували троє членів наглядової ради-представники держави Юрій Токарський, Олександр Баранюк і Юрій Бойко, а також один із незалежних Роман Піонтковський.

Голова НР Даніель Доббені та Педер Андреасен голосували проти і подали у відставку, назвавши звільнення Кудрицького політично вмотивованим.

Під кінець 2024 року була сформована нова наглядова рада "Укренерго", до якої ввійшли Юрій Бойко, Анатолій Гулей та Олексій Нікітін як представники держави, а також незалежні члени Патрік Грейхен, Луїджі де Францискі, Ян Монтелл та Еппе Кофод, який очолив НР.