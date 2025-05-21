Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

Споживання електроенергії з поверненням сонячної погоди суттєво знизилося і НЕК "Укренерго" закликає перенести активне користування потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

"Сьогодні, 21 травня, станом на 9:30, рівень споживання був на 7,7% меншим, ніж в цей же час попереднього дня, вівторок. Це пояснюється встановленням ясної погоди практично на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм.

За її інформацією, у вівторок добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня, понеділок, 19 травня.

"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час. Будь ласка, за можливості користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", – закликає "Укренерго".