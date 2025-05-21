Інтерфакс-Україна
Економіка
10:35 21.05.2025

МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

2 хв читати
МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, у першому кварталі 2025 року збільшила чистий прибуток двічі порівняно із першим кварталом 2024 року – до $32 млн, що в основному відображає негрошовий прибуток від курсових різниць $13 млн порівняно зі збитком $40 млн у 1 кв. 2024 року.

"МХП повідомляє про хороші операційні та фінансові результати за перший квартал 2025 року завдяки стабільним експортним та внутрішнім продажам, постійному високому попиту на птицю та несировинні продукти, сприятливішому ціновому середовищу на продукцію птиці та успіху команди МХП у мінімізації негативного впливу та збоїв у виробництві та операційних витратах", – зазначає компанія у звіті у середу.

Згідно із ним, виручка холдингу зросла на 8% – до $779 млн, тоді операційний прибуток знизився на 29% – до $60 млн, а скоригований показник EBITDA (за вирахуванням МСФЗ 16) скоротився на 7% – до $111 млн.

Як повідомлялося, МХП у 2024 році збільшила чистий прибуток на 1,4% – до $144 млн, тоді як виручка компанії залишилася стабільною і склала $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.

Операційний прибуток (без урахування знецінення) зріс до $440 млн, що на 30% більше, ніж роком раніше, а скоригований показник EBITDA – на 27%, до $566 млн.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Теги: #прибуток #мхп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 20.05.2025
"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

08:54 20.05.2025
Приват, Ощад, Укрексім, Райффайзен та mono отримали найбільший чистий прибуток у І кв.-2025

Приват, Ощад, Укрексім, Райффайзен та mono отримали найбільший чистий прибуток у І кв.-2025

20:02 19.05.2025
Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн

Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн

08:44 14.05.2025
МХП на Сумщині в сезоні-2025 впроваджує органічну систему живлення на 15 тис. га

МХП на Сумщині в сезоні-2025 впроваджує органічну систему живлення на 15 тис. га

09:44 12.05.2025
МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

20:31 06.05.2025
Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

19:47 05.05.2025
ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

12:22 05.05.2025
Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

12:40 01.05.2025
Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

14:04 29.04.2025
"Енергоатом" за 2024 р. отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку

"Енергоатом" за 2024 р. отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 2,0%, у 2026р - до 4,7%

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

ОСТАННЄ

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

ЄС скасував економічні санкції проти Сирії – Каллас

Американські кредитори Одеського зернового терміналу повідомили про арешт їх опонента та співвласника GNT

Київ переходить в активну фазу роботи над винятком ЄС для України по CBAM - торгпред

Ціни на житло в Україні у I кв.-2025 року зросли на 11,2%

BGV провела успішне тестування прототипу батарейки з українського графіту

Нардепка Южаніна закликала Мінекономіки скоротити терміни розслідування скарг бізнесу про демпінг

Механізм антидемпінгових мит більш ефективний для захисту вітчизняного виробника - голова "Укрцементу"

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США – торгпред України

Honda за шість років скоротить інвестиції в сегмент електромобілів більше ніж на $20 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА