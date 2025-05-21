МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, у першому кварталі 2025 року збільшила чистий прибуток двічі порівняно із першим кварталом 2024 року – до $32 млн, що в основному відображає негрошовий прибуток від курсових різниць $13 млн порівняно зі збитком $40 млн у 1 кв. 2024 року.

"МХП повідомляє про хороші операційні та фінансові результати за перший квартал 2025 року завдяки стабільним експортним та внутрішнім продажам, постійному високому попиту на птицю та несировинні продукти, сприятливішому ціновому середовищу на продукцію птиці та успіху команди МХП у мінімізації негативного впливу та збоїв у виробництві та операційних витратах", – зазначає компанія у звіті у середу.

Згідно із ним, виручка холдингу зросла на 8% – до $779 млн, тоді операційний прибуток знизився на 29% – до $60 млн, а скоригований показник EBITDA (за вирахуванням МСФЗ 16) скоротився на 7% – до $111 млн.

Як повідомлялося, МХП у 2024 році збільшила чистий прибуток на 1,4% – до $144 млн, тоді як виручка компанії залишилася стабільною і склала $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.

Операційний прибуток (без урахування знецінення) зріс до $440 млн, що на 30% більше, ніж роком раніше, а скоригований показник EBITDA – на 27%, до $566 млн.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.