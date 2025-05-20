ЄС скасував економічні санкції проти Сирії – Каллас

Верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас повідомила про скасування економічних санкцій, запроваджених проти Сирії.

"Сьогодні ми прийняли рішення зняти наші економічні санкції з Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відновити нову, інклюзивну та мирну Сирію. ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років - і буде продовжувати це робити", - написала Каллас в соцмережі Х у середу.

Як повідомлялось, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про готовність скасувати всі санкції проти Сирії.

"Після обговорення ситуації в Сирії зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом (...) я розпоряджуся скасувати санкції проти Сирії, щоб дати їй шанс", - заявив Трамп