Американські кредитори Одеського зернового терміналу повідомили про арешт їх опонента та співвласника GNT

Український підприємець Володимир Науменко, який із Сергієм Грозою є засновником компанії з перевалки зерна G.N. Terminal Enterprises (GNT), до складу якої входять термінали Olimpex і MetalsUkraine у порту Одеси, був затриманий під час спроби втечі через кордон із Румунією, стверджують американські кредитори GNT – Innovatus Capital Partners (ICT) та Argentem Creek Partners (ACP).

"Володимир Науменко був узятий під варту Національною поліцією України в слідчому ізоляторі в Києві… Сума застави була встановлена на рівні 557 млн грн (приблизно $13,4 млн)", – йдеться у релізі ACP на її сайті.

Компанія обвинувачує Науменка у зникненні понад 100 тис. тонн, яке було передано в заставу фонду, керованому ICP, у рамках фінансування активів, розташованих у порту Одеси, та наголошує, що GNT не виконала зобов’язань за значними кредитними лініями, наданими ICP та ACP.

В релізі також зазначається, що у жовтні 2024 року Високий суд Англії засудив Грозу та Науменка до 21 місяця ув’язнення за порушення Глобального наказу про замороження активів, виданого на користь ACP у січні 2023 року, а у січні 2025 року арбітражний трибунал Лондонського міжнародного арбітражного суду постановив, що Гроза та Науменко мають сплатити близько $150 млн за несплаченими боргами перед ACP.

"Українська правова система здатна забезпечити захист, необхідний інвесторам, коли порушуються закони. Ми інвестували сотні мільйонів доларів в Україну і бачимо чимало привабливих можливостей для подальших інвестицій, особливо у світлі зусиль українського уряду щодо утвердження верховенства права", – наводяться у релізі слова представника Argentem Creek Partners Джона Паттона.

ACP та ICP також заявили, що залишаються відданими меті забезпечити професійне управління терміналом Olimpex відповідно до українського та міжнародного законодавства.

У свою чергу адвокат Науменка Олександр Зубрицький у Facebook заявив про грубе порушення прав свого клієнта, яке ставить під загрозу його свободу та життя, у тому числі через важкий медичний стан співвласника GNT. Адвокат також назвав непомірною заставу у 570 млн грн.

Зубрицький додав, що справа базується на кредитному договорі між іноземними компаніями, укладеному за межами України, без участі українських фізичних чи юридичних осіб, а гроші надходили на рахунок компанії, яка зареєстрована в ОАЕ. Адвокат стверджує, що кредит був повністю забезпечений і фактично погашений — через звернення стягнення на заставлене майно, його подальшу реалізацію кредитором. Серед застав — об’єкти нерухомості, корпоративні права та акції компаній, зокрема Omega Terminal SA та термінал в Одеському порту.

Захист оскаржує це рішення та готує матеріали до міжнародної інституції, повідомив адвокат.

Раніше ACP зазначала, що надала GNT кредитну лінію на суму $75 млн у 2019 році під забезпечення, включаючи іпотеки та особисті гарантії від Грози та Науменка, а у 2021 році Innovatus надала лінію обігових коштів на суму $20 млн, яка була частиною пакету забезпечення ACP і за контрактом мала бути забезпечена товарно-матеріальними запасами GNT. Однак GNT не змогла повернути борг ні ACP, ні Innovatus, коли термін погашення кредитних ліній настав у грудні 2021 року.

ACP та Innovatus заявляють, що у серпні 2022 року вони пропонували обговорити реструктуризацію нині неплатоспроможних об'єктів для подальшої підтримки GNT під час війни, але виявили, що $130 млн запасів GNT було ліквідовано без правдоподібних пояснень, а Гроза та Науменко, а також фінансовий директор GNT Душан Деніч відмовилися надати будь-які чіткі пояснення, пройти фінансовий аудит та надати доступ для перевірки зерносховищ, що призвело до рішення кредиторів про примусове виконання.

"Щойно ACP та Innovatus розпочали заходи щодо захисту своїх інвестицій, Гроза та Науменко змовилися з банком "Південний" та банком "Восток", щоб шляхом фіктивного стягнення передати майже половину терміналу Olimpex особам, контрольованим Sunolta LLC, лише за $4,3 млн, а також змовилися зі швейцарською компанією GNT Europe SA, директором якої є громадянин Росії Михайло Іпатов, щоб передати GNT Europe вісім дочірніх компаній, що володіють елеваторами вартістю приблизно $50 млн, за нульовою ціною", – стверджують американські кредитори.

Після рішення Лондонського арбітражу кредитори подали заяву про визнання винагороди 22 січня 2025 року до окружного суду Південного округу Нью-Йорка.

Argentem Creek Partners спеціалізується на кредитуванні ринків, що розвиваються, інвестує в особливі ситуації, приватні кредити, торгове фінансування. Компанія заснована 2015 року Деніелом Чепменом і його колишньою командою з дочірньої компанії Cargill Inc, Black River Asset Management. Акції компанії на 100% належать співробітникам, в управлінні компанії влітку 2024 року перебували активи клієнтів на суму понад $850 млн. Фірма має офіси в Абу-Дабі, Буенос-Айресі, Лондоні, Міннеаполісі та Нью-Йорку.

Innovatus Capital Partners – фірма з інвестиційного консультування та управління портфелем, що базується в Нью-Йорку, з активами під управлінням на суму понад $1,8 млрд.