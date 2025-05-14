Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

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Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік так, аби мінімізувати можливий дефіцит потужності у той чи інший період, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Ці графіки розроблені таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та щоб завжди була можливість покривати потреби споживання. Держава контролює чітке дотримання цих графіків ремонтних робіт усіма енергокомпаніями. Вживаються всі необхідні заходи, щоб не допустити дефіциту у період спеки і погодних коливань", – сказав Колісник в ефірі марафону "Єдині новини"

За його словами, Антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, а всі заплановані заходи реалізуються у повному обсязі.

"Особлива увага приділяється відновленню генерації. Фактично це наш пріоритет, оскільки потрібна додаткова потужність", – наголосив заступник міністра.

Він додав, що зараз ситуація в енергосистемі стабільна, обмеження е/е не передбачаються, але звернув увагу на актуальності ощадливого й відповідального споживання е/е.

При цьому заступник міністра наголосив, що єдиною загрозою для стабільного енергопостачання може бути тільки вплив обстрілів з боку РФ.

Відповідаючи на питання про тариф на е/е для населення, Колісник зазначив, що він покриває винятково собівартість виробництва е/е НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", які компенсують побутовим споживачам різницю з ринковою ціною е/е, а також передачу та розподіл ресурсу безпосередньо до споживача.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів до 31 жовтня 2025 року зберіг єдину фіксовану ціну на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год". "Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним.