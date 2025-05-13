Інтерфакс-Україна
Економіка
14:10 13.05.2025

Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

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Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

Ринки Близького Сходу та Північної Африки є важливими для українських цукровиків як альтернатива європейському, який наразі обмежений квотою, повідомила голова Національної асоціації цукровиків "Укрцукор" Яна Кавушевська під час наради у Міністерстві аграрної політики і продовольства.

В "Укрцукрі" зауважили, що в 2024-2025 маркетинговому році практично 90% від експортованих 500 тис. тонн поїхало саме на ці напрямки. Серед провідних імпортерів українського цукру - Туреччина, Лівія, Ліван, Сомалі, Йорданія, Камерун. При цьому українські цукровики готові й надалі розширювати географію експорту в регіоні й розраховують на підтримку міністерства в цьому питанні.

"Маємо реальні перспективи — і зараз важливо ними скористатись. Нині частка України у світовій торгівлі становить лише 0,2%. Попит на якісні продукти харчування зростає, а Україна вже давно довела свою спроможність бути надійним постачальником. Наша мета — масштабувати цей досвід, відкрити нові ринки, сформувати торговельні хаби і зробити експорт системним", — наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Теги: #укрцукор #цукор #експорт

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