МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

"МХП", міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, розпочала комерційне виробництво зрідженого біометану (Bio-LNG) і здійснила першу поставку українського Bio-LNG до партнера в Європейському Союзі, повідомила пресслужба компанії.

У "МХП" зауважили, що виробляють Bio-LNG повністю з пташиного посліду та інших агровідходів. Продукт сертифіковано за стандартом ISCC EU і він повністю відповідає критеріям сталості RED II/III.

"Старт експорту відновлюваного біометану Bio-LNG підтверджує лідерство МХП у сфері біоенергетики та інновацій. Інновації, сталість і амбіційні проєкти — частина нашої ДНК. Ми перетворюємо пташиний послід на кліматично позитивне паливо, яке вже сьогодні може забезпечувати енергією вантажівки та судна по всій Європі", — зазначив заступник генерального директора групи "МХП", відповідальний за розвиток біоенергетики, Адомас Аудіцкас.

В агрохолдингу нагадали, що системно інвестують у біоенергетичну інфраструктуру вже понад 10 років. Компанія управляє одним із найбільших у Європі портфелів біогазових проєктів, який тепер доповнений виробництвом Bio-LNG.

"МХП" - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Виробничі потужності компанії розташовані в Україні та Південно-Східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

МХП володіє біометановим заводом "Оріль-Лідер" (Дніпропетровська обл.) потужністю 11 млн куб. м на рік. 11 лютого він експортував 27,4 тис. куб. м біометану, ставши другою українською компанією, яка здійснила такий експорт. МХП експортувала біометан газопроводами через українсько-польський кордон до Німеччини. Його покупцем виступила компанія Vitol.

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.