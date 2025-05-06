Інтерфакс-Україна
Економіка
12:18 06.05.2025

Шмигаль заявляє про плани подати заявку на членство ОЕСР на початку першого кварталу 2026р

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Шмигаль заявляє про плани подати заявку на членство ОЕСР на початку першого кварталу 2026р

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про плани подати заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на початку першого кварталу 2026 року.

Як повідомлялось, генсекретар ОЕСР Матіас Корманн прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України.

"Ми говорили про те, що має бути виконане домашнє завдання, щоб мати змогу озвучити політичне рішення. Ми перед нашою зустріччю з паном генеральним секретарем говорили про те, що треба мати амбітний план, щоб на початку першого кварталу наступного року подати заявку на членство", - сказав Шмигаль на презентації ОЕСР оглядів України у вівторок в Києві.

Крім того, він звернувся до ОЕСР щодо пошуку шляхів переведення України з 7-ї групи ризиків до 6-ї групи ризиків, що важливо для інвестицій і роботи з міжнародними фінансовими організаціями.

Теги: #шмигаль #корманн #оеср

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