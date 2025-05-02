Інтерфакс-Україна
Економіка
16:20 02.05.2025

Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії

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Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії

Національний банк України (НБУ) зацікавлений у виході необанка Revolut на український ринок, але в межах законодавчих і регуляторних вимог, тож веде з ним діалог про отримання банківської ліцензії, повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

"Ми ведемо діалог із Revolut, і вони заявили про намір отримати банківську ліцензію. Також комунікуємо з європейськими регуляторами щодо необхідності їх ліцензування для надання послуг українським резидентам", - сказав Олійник в інтерв’ю NV Бізнес.

За його словами, Нацбанк зацікавлений у виході як Revolut, так і Wise на український ринок, але ці компанії працюють через банки інших юрисдикцій, а українські споживачі не завжди розуміють рівень захисту своїх прав.

Олійник додав, що за оцінками регулятора, українці відкрили приблизно до 100 тис. рахунків у Revolut.

"Тому подальший розвиток таких сервісів має відповідати українському законодавству та нормативній базі", – зробив висновок представник НБУ.

Як повідомлялося, британський фінтех Revolut 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування офіційно зайшов на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва). Втім, через два тижні Національний банк України (НБУ) наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні, яку Revolut планував отримати пізніше.

Revolut був заснований 2015 року у Великій Британії, його штаб квартира знаходиться в Лондоні.

Теги: #нбу #revolut

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