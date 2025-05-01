Інтерфакс-Україна
Економіка
15:14 01.05.2025

Україна направлятиме до спільного з США Фонду 50% роялті від нових ліцензій на критичні природні ресурси – угода

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Україна направлятиме до спільного з США Фонду 50% роялті від нових ліцензій на критичні природні ресурси – угода

Україна має направляти 50% роялті від видачі та експлуатації нових ліцензій або спеціальних дозволів щодо використання активів природних ресурсів до спільного Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у формі обмеженого партнерства, та надавати американській стороні переважне право на купівлю видобутку, йдеться в опублікованому урядом України тексті угоди.

В документі зазначається, що під умову сплати до Фонду не підпадають доходи, отримані від ліцензій та спецдозволів, які були видані до набуття чинності угоди, а також будь-які доходи, отримані від Фонду у формі виплат і отримані від Росії як репарації.

За словами народного депутата, першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, Україна ризикує втратити частину бюджетних доходів.

"Україна віддає половину доходів від нових ліцензій на природні ресурси до фонду, що зменшує потенційні доходи українського бюджету на довгі роки", – прокоментував нардеп текст угоди в телеграм-каналі.

Угода визначає наступні активи природних ресурсів, що підпадають під сплату половини роялті до Фонду: ділянки, запаси та родовища на території України алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу (включаючи скраплений природний газ) та інші мінерали або вуглеводні, які можуть бути погоджені сторонами.

В угоді також підкреслюється, що Україна зберігає за собою право визначати ділянки в межах своєї території, а також у своїх територіальних водах, виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, які надаватимуться для діяльності з пошуку, розвідки та видобутку природних ресурсів, а права, що передаватимуться, стосуються всього обсягу таких ділянок.

Згідно з документом, Україна має включати до усіх нових ліцензій та спецдозволів умову про необхідність повідомлення американської сторони про можливість інвестування та про встановлення обмежень щодо угод з контрагентами. Така ж умова встановлюється для договорів щодо будівництва або експлуатації значних об’єктів інфраструктури.

Угода також встановлює пріоритетне право американської сторони на купівлю видобутку на ринкових комерційних умовах.

Крім того, Україна зобов’язується утримуватися від надання будь-якій третій стороні значно більш вигідних фінансових або економічних умов, ніж спільному Фонду.

Теги: #україна_сша #природні_ресурси #угода #роялти

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