Інтерфакс-Україна
Економіка
11:06 01.05.2025

Трамп розраховує отримати від угоди з Україною щодо корисних копалин більше $350 млрд

2 хв читати
Трамп розраховує отримати від угоди з Україною щодо корисних копалин більше $350 млрд
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин, заявив, що сподівається отримати від угоди більше, ніж $350 млрд, витрачених попередньою американською адміністрацією на підтримку Києва.

"Ми уклали угоду, за якою теоретично отримуємо набагато більше, ніж $350 млрд", - сказав президент в ефірі телеканалу News Nation.

Він додав, що угода є розплатою за $350 млрд, які "Байден передав їм".

У відповідь на запитання про зміст розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп повідомив: "Я сказав йому, що це дуже добре, якщо ми зможемо укласти угоду, і ви підпишете її".

Американський лідер також ствердно відповів на запитання про те, чи зможе присутність Сполучених Штатів в Україні перешкодити просуванню Росії в регіоні.

"Я говорив йому, що це було б дуже добре, якби нам вдалося укласти угоду... Тому що Росія - країна набагато більша і сильніша. Росія впевнено рухається вперед, це велика і потужна країна. Хоча, до речі, далеко не така сильна, як Сполучені Штати, тому що у свій перший термін я відновив нашу армію", - розповів президент США.

Як раніше повідомив Мінфін США, американська та українська влада підписали угоду про заснування інвестиційного фонду з відновлення України.

У повідомленні зазначається, що метою будуть спільні інвестиції з метою "прискорити економічне відновлення України".

"Ця угода ясно сигналізує Росії, що адміністрація Трампа націлена на процес мирного врегулювання, що спиратиметься в довгостроковій перспективі на вільну, суверенну та процвітаючу Україну", - наголосили в міністерстві.

Зі свого боку, агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що угода дасть США привілейований доступ до проєктів, пов'язаних із природними ресурсами в Україні. Йдеться, серед іншого, про нафту, газ, графіт, алюміній.

Теги: #угода_про_копалини #розрахунки #трамп #вигода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 01.05.2025
Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю

Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю

11:14 01.05.2025
"Євросолідарність" закликала Зеленського обговорити з представниками фракцій і груп Ради укладену зі США угоду про копалини

"Євросолідарність" закликала Зеленського обговорити з представниками фракцій і груп Ради укладену зі США угоду про копалини

10:57 01.05.2025
Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

10:31 01.05.2025
Кондратюк: Без повного тексту угоди між Україною та США про копалини складно робити висновки

Кондратюк: Без повного тексту угоди між Україною та США про копалини складно робити висновки

16:58 30.04.2025
Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

16:27 30.04.2025
Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

05:35 30.04.2025
Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

21:27 29.04.2025
США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

17:10 29.04.2025
РФ і Україні треба якнайшвидше укласти угоду, Трамп не готовий чекати занадто довго - Волтц

РФ і Україні треба якнайшвидше укласти угоду, Трамп не готовий чекати занадто довго - Волтц

17:06 29.04.2025
Україна та США сьогодні продовжать обговорення угоди про корисні копалини – ЗМІ

Україна та США сьогодні продовжать обговорення угоди про корисні копалини – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

НБУ визнав ділову репутацію 5-го президента та мажорітарія МІБ Порошенка небездоганною через санкції – реліз

Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

ОСТАННЄ

Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів

Пітер Чайні стане CEO OTP Bank замість батька Шандора

Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України

Китай оприлюднив переліки постачальників ячменю, кукурудзи та сої з України

Єврокомісія підтвердила відповідність законодавства України нормам ЄС у підприємництві та промисловій політиці - Мінекономіки

Запаси нафти в США несподівано скоротилися

Україна за 9 міс. 2024/25 МР експортувала 35 млн тонн зерна - Мінагрополітики

В Сумській області посіяно понад 80% пшениці, ячменю, вівса й гороху – міністр агрополітики

ЄІБ отримав заявки на EUR475 млн на кредитні гарантії для МСБ, що експортують до України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА