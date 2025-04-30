Запаси нафти в США несподівано скоротилися

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 2,696 млн барелів, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики.

Аналітики в середньому прогнозували збільшення запасів на 390 тис. барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 25 квітня, впали на 4,002 млн барелів, дистилятів - на 937 тис. барелів.

Експерти очікували зниження запасів бензину на 1,08 млн барелів, дистилятів - на 1,71 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), збільшилися на 682 тис. барелів. Тижнем раніше показник знизився на 86 тис. барелів.