В Сумській області посіяно понад 80% пшениці, ячменю, вівса й гороху – міністр агрополітики

Аграрії Сумської області станом на 30 квітня відсіяли 80% ярових ячменю, вівса та гороху, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у ході робочого візиту до Сумської області.

"Посівна в Україні триває. У розпалі вона й на прифронтовій Сумщині. Цей регіон – серед лідерів весняної посівної. Це третя область в Україні за обсягами посівів ярих культур. Із запланованих 412 тис. га уже засіяно понад 138 тис. га ", – розказав він у відео.

Коваль привернув увагу, що загалом в Україні вже засіяно понад 2 млн га ярих культур, що є третиною від прогноз.

"Темпи хороші. Урожай – буде!", – запевнив міністр агрополітики.