Інтерфакс-Україна
Економіка
19:14 29.04.2025

Обсяг виданих у 4 міс.-2025 за програмою "єОселя" кредитів скоротився на 40%

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Обсяг виданих у 4 міс.-2025 за програмою "єОселя" кредитів скоротився на 40%

Сума виданих кредитів за програмою доступної іпотеки "єОселя" з початку 2025 року на сьогодні становить 3,2 млрд грн, повідомив оператор програми ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Як повідомляється, з початку року кредити отримали 1,7 тис. сімей.

Згідно зі статистикою "Укрфінжитла", за аналогічний період 2024 року було видано кредитів на 5,3 млрд грн для 3,1 тис. сімей.

Загалом станом на 29 квітня за весь час дії програми пільгової іпотеки "єОселя" (з 2022 року) власниками житла стали 16581 родин, загальна сума отриманих кредитів становить 27,267 млрд грн.

 

 

 

 

Теги: #єоселя #кредити #житло

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