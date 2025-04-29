Інтерфакс-Україна
Економіка
14:23 29.04.2025

Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь

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Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Крім того, змінено центральний орган виконавчої влади, який формує та затверджує перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство розвитку громад та територій України).

Узгоджено положення щодо підстав для здійснення компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земельних ділянок с/г призначення з переліком документів, що надаються для підписання до Центру гуманітарного розмінування після завершення надання послуг з розмінування земельних ділянок с/г призначення.

Посилено відповідальність сільгосптоваровиробника щодо дотримання строку відкриття в уповноваженому банку рахунку умовного зберігання (ескроу) для компенсації.

Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив у Телеграм-каналі, що компенсацію відтепер мають право отримувати винятково ті аграріїв, хто реально вирощує сільгосппродукцію на своїй або орендованій землі. Якщо ці сільгоспземлі забруднені частково, то отримати компенсацію можливо, проте потрібен офіційний звіт із обстеження від сертифікованого оператора.

Крмі того, посилено вимоги щодо термінів відкриття ескроу-рахунку: замість 5 — 10 робочих днів. Якщо термін відкриття порушено, то заявку відхилять.

Теги: #кабмін #розмінування #сільгоспземеля

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