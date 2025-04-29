Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 29.04.2025

Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

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Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

Через зимові обстріли на газовидобувну інфраструктуру Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цієї зими ворог вчиив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Завдав втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку. Попри це сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів "блакитним паливом", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, наразі влада активно працює над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту. 

"Від початку року вже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу. Ще 300 млн куб м зрідженого природного газу (LNG) "Нафтогаз" закупить у польської компанії Orlen. Диверсифікуємо джерела енергоресурсів, щоб гарантовано мати достатні обсяги газу на наступну зиму", - розповів Шмигаль.

Теги: #шмигаль #енергетика

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