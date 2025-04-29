Інтерфакс-Україна
Економіка
12:35 29.04.2025

Мережа "Епіцентр" відновила роботу після хакерської атаки

2 хв читати
Мережа "Епіцентр" відновила роботу після хакерської атаки

Компанія "Епіцентр К" відновила роботу мережі торговельних центрів після масштабної хакерської атаки, що відбулася у ніч на 28 квітня, повідомила її пресслужба.

"Цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня понеділка більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу. На жаль, залишаються деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів", - йдеться у повідомленні компанії.

За її даними, також продовжується робота над відновленням роботи регістрів бухгалтерського обліку, наразі у компанії поки немає змоги складати бухгалтерську та податкову звітність.

"Команда фахівців "Епіцентр К" продовжує роботи все можливе задля усунення наслідків хакерської атаки та якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії", - зазначено у пресрелізі.

Як повідомлялося, у ніч на 28 квітня 2025 року у мережі торговельних центрів "Епіцентр" стався технічний збій, який вплинув на їхню роботу.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на початок 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #кібератака #епіцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 28.04.2025
"Епіцентр" повідомив про технічний збій

"Епіцентр" повідомив про технічний збій

11:59 24.04.2025
Епіцентр запустив “пухнастий” стікер-пак для спілкування з клієнтами

Епіцентр запустив “пухнастий” стікер-пак для спілкування з клієнтами

09:49 16.04.2025
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з "пухнастими" консультантами

Епіцентр запустив віртуальний сервіс з "пухнастими" консультантами

13:45 10.04.2025
Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

17:49 03.04.2025
УЗ повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки

УЗ повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки

12:02 03.04.2025
"Епіцентр" відкриває Epiland з найбільшим в Україні VR-парком

"Епіцентр" відкриває Epiland з найбільшим в Україні VR-парком

20:04 02.04.2025
ІТ-система польської партії "Громадянська платформа" зазнала іноземної кібератаки – Туск

ІТ-система польської партії "Громадянська платформа" зазнала іноземної кібератаки – Туск

16:36 31.03.2025
Організатори кібератаки на "УЗ" не отримали персональних даних пасажирів та інформації про військові вантажі

Організатори кібератаки на "УЗ" не отримали персональних даних пасажирів та інформації про військові вантажі

16:25 31.03.2025
"Укрзалізниця" впевнена, що кібератаку на її системи здійснила РФ

"Укрзалізниця" впевнена, що кібератаку на її системи здійснила РФ

12:36 31.03.2025
Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

ВАЖЛИВЕ

Корецький вступить на посаду глави "Нафтогазу" з 14 травня – НР

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

ОСТАННЄ

Українці отримають рекордні 443 млн грн нацкешбеку за березень, виплати вже в обробці

Підвищення окладів педпрацівникам потребуватиме значних видатків, що під час воєнного стану проблематично - Шмигаль

Корецький вступить на посаду глави "Нафтогазу" з 14 травня – НР

Член енергокомітету підтвердив призначення главою "Нафтогазу" керівника "дочірньої" "Укрнафти" Корецького

В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

МХП у 2024р інвестував $40,9 млн у купівлю 4 компаній в Україні, Хорватії, Саудівській Аравії та Британії

Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвічі - до 5,8 млрд грн

МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

Повне запровадження СВАМ обернеться для України мільярдними втратами та загрозою для євроінтеграції - НАДПУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА