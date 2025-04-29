Мережа "Епіцентр" відновила роботу після хакерської атаки

Компанія "Епіцентр К" відновила роботу мережі торговельних центрів після масштабної хакерської атаки, що відбулася у ніч на 28 квітня, повідомила її пресслужба.

"Цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня понеділка більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу. На жаль, залишаються деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів", - йдеться у повідомленні компанії.

За її даними, також продовжується робота над відновленням роботи регістрів бухгалтерського обліку, наразі у компанії поки немає змоги складати бухгалтерську та податкову звітність.

"Команда фахівців "Епіцентр К" продовжує роботи все можливе задля усунення наслідків хакерської атаки та якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії", - зазначено у пресрелізі.

Як повідомлялося, у ніч на 28 квітня 2025 року у мережі торговельних центрів "Епіцентр" стався технічний збій, який вплинув на їхню роботу.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на початок 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).