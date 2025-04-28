"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

НЕК "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за гарантованими державою "зеленими" облігаціями сталого розвитку на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році з ad hoc-групою власників облігацій, які представляють приблизно 40% загальної номінальної вартості непогашених облігацій і власників облігацій поза Ad Hoc групою, які разом представляють понад 45% загальної номінальної вартості непогашених облігацій.

Про це "Укренерго" повідомила на сайті в понеділок.