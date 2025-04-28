Інтерфакс-Україна
Економіка
18:59 28.04.2025

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

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"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

НЕК "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за гарантованими державою "зеленими" облігаціями сталого розвитку на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році з ad hoc-групою власників облігацій, які представляють приблизно 40% загальної номінальної вартості непогашених облігацій і власників облігацій поза Ad Hoc групою, які разом представляють понад 45% загальної номінальної вартості непогашених облігацій.

 Про це "Укренерго" повідомила на сайті в понеділок.

Теги: #укренерго

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