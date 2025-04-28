МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, у 2024 році отримала чистий прибуток у розмірі $144 млн, що на 1,4% більше проти 2023 року, йдеться в звіті агрохолдингу, оприлюдненому на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

"Чистий прибуток розміром $144 млн … головним чином відображає негрошовий збиток від курсової різниці у розмірі $125 млн за 12 місяців 2024 року порівняно з $40 млн за 12 місяців 2023 року", - пояснили в агрохолдинзі.

Згідно зі звітом, виручка МХП у 2024 році залишилася стабільною і становила $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.

При цьому операційний прибуток (без урахування знецінення) зріс до $440 млн, що на 30% більше, ніж роком раніше ($339 млн). Операційна маржа також зросла до 14% проти 11% роком раніше.

Скоригований показник EBITDA (без урахування МСФЗ 16) збільшився на 27% у річному обчисленні - до $566 млн, роком раніше цей показник становив $445 млн, скоригована маржа EBITDA (без урахування МСФЗ 16) також зросла до 19% поти 15% роком раніше.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Як повідомлялося, у третьому кварталі 2024 року МХП отримав $96 млн чистого прибутку, що на 75% перевищує показник третього кварталу 2023 року. Виручка зросла на 5% - до $773 млн, валовий прибуток - на 47%, до $249 млн, операційний - на 62%, до $173 млн.