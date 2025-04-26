Нацбанк покращив оцінку дефіциту електроенергії на 2025–2027 рр.

Національний банк України (НБУ) покращив оцінку дефіциту електроенергії в Україні у поточному році з 4% до 3% та у наступному – з 2% до 1% завдяки швидким ремонтам та розвитку розподіленої генерації.

"Швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури, розбудова розподіленої генерації е/е та потужностей ВДЕ на тлі збереження стійкого імпорту е/е дають змогу поліпшити оцінку дефіциту е/е на прогнозному горизонті", - констатує НБУ в опублікованому Інфляційному звіті за квітень 2025 року, порівнюючи його зі звітом за січень.

На думку Набанку, у 2027 році дефіцит майже зникне (1%).

Таким чином, зазначено у звіті, вплив обмежень енергопостачання на зміну реального ВВП зменшиться, а обсяги щорічного імпорту електроенергії у 2025–2027 роках становитимуть близько $0,5 млрд.

Як повідомлялося, в кінці 2024 року Міністерство енергетики прозвітувало, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених в Україні минулого року, становила 967 МВт, з яких 835 МВт введено в експлуатацію саме в 2024 році.