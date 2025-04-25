Інтерфакс-Україна
Економіка
14:48 25.04.2025

Прямий вплив нових тарифів США на українську економіку буде незначним – НБУ

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Прямий вплив нових тарифів США на українську економіку буде незначним – НБУ

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що прямий вплив нових мит США на економіку України буде незначним через малий обсяг експорту до США, натомість непрямий ефект через уповільнення в країнах-партнерах може бути відчутнішим.

"На початку квітня США різко підвищили мита для великої кількості торговельних партнерів, однак диференційовано, тож Україна опинилася в таборі чи не найменш "постраждалих" держав",- констатує НБУ в опублікованому Інфляційному звіті за квітень 2025 року.

НБУ пояснює той факт, що США встановили найнижчу ставку мита для України - 10% позитивним сальдо США у двосторонній торгівлі.

Очікується, що прямий негативний вплив нових тарифів на економіку України буде незначним. Водночас окремі експортери можуть переорієнтувати поставки або отримати переваги на ринку США на тлі зростання бар’єрів для інших країн.

Тим часом непрямий вплив тарифних війн на економіку України буде відчутнішим через очікуване уповільнення зростання в країнах-торговельних партнерах, зокрема в Єврозоні та ЦСЄ, що зменшить зовнішній попит, зазначає Нацбанк. Це частково зумовило зниження прогнозу ВВП України на 2025 рік до 3,1%. Водночас НБУ очікує, що уповільнення буде короткочасним, а у 2026–2027 рр. економічне зростання відновиться.

Оцінки НБУ щодо обмеженого впливу тарифних війн на Україну базуються на структурних особливостях економіки – значній частці агроекспорту та залежності від імпорту енергоносіїв. Зокрема, попит на агропродукцію менш чутливий до глобальних коливань, а можливе зниження цін на нафту може знизити витрати.

"Прогноз НБУ також не передбачає суттєвого впливу тарифних війн на інфляційні процеси в Україні", - наголосив регулятор.

За оцінкою Нацбанку, одним із довгострокових ризиків для України може стати побічний ефект тарифних війн - пришвидшення деглобалізаційних процесів та зростання геополітичної поляризації у світі, хоча цей процес не новий і він тривав попередні роки, проте був значно повільнішим.

Щодо наслідків тарифних війн для монетарної політики НБУ зауважує, що за умов зростання невизначеності та нестабільності на фінансових ринках він і надалі дотримуватиметься принципів гнучкого інфляційного таргетування для збереження довіри до своєї політики та підтримання макрофінансової стабільності.

"У разі загострення торгових конфліктів і розгортання валютних війн у світі НБУ також буде готовим забезпечувати належну курсову гнучкість для уникнення накопичення значних зовнішньоекономічних дисбалансів", - йдеться в звіті.

Зазначається, що навіть за умов зростання невизначеності НБУ продовжить активно діяти на валютному ринку, компенсуючи дефіцит валюти приватного сектору та утримуючи помірні коливання курсу.

Теги: #нбу #сша #тарифи

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