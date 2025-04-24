ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

Завдана Росією шкода внаслідок нічим не спровокованої та невиправданої військової агресії проти України є колосальною та безпрецедентною, тому Україна потребує реструктуризації випущених у 2015 році ВВП-варрантів, виплати за якими до 2041 року залежать від динаміки української економіки, прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко безрезультатний раунд перемовин з групою власників цих інструментів.

"ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною рф проти України", – зазначив Марченко.

Він підкреслив, що ці інструменти не мають стати на заваді відновленню України.

"Наша мета — знайти справедливе та комплексне рішення цього питання", – зазначив міністр фінансів.

За його словами, економічні збитки України через російську агресію вже оцінюються у сотні мільярдів євро, а інфраструктура по всій країні зазнала значних руйнувань. За оцінками Світового банку, витрати на відновлення можуть перевищити EUR500 млрд протягом наступного десятиліття, тож для повноцінного відновлення та розбудови України критично важливими є фінансова стабільність та боргова стійкість.

"Ми, як і раніше, налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами — так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа. Ми прагнемо досягти взаємовигідного рішення, що сприятиме довгостроковій фінансовій стійкості України та зміцнить довіру інвесторів", – заявив Марченко.

Як повідомило раніше у четвер Міністерство фінансів на біржі, з 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП-варантів та представила пропозиції щодо їх реструктуризації. Ця пропозиція сформована у відповідності до параметрів програми МВФ з метою відновлення боргової стійкості та узгоджується з принципом рівного ставлення (Comparability of Treatment) Групи офіційних кредиторів України.

Україна запропонувала власникам ВВП-варантів два варіанта. Перший передбачає обмін ВВП-варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені у межах реструктуризації у 2024 році: інвестори отримають той самий набір облігацій "A" і "B", що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну одиницю варантів — 1,35 одиниці облігацій.

Другий варіант передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів наступним чином: виплати за 2025-2028 роки скасовуються; можливість України викупити/скасувати ВВП-варанти буде продовжена до травня 2029 року з прогресивним зростанням ціни викупу з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році. Реструктуровані варанти (з виплатами в 2029-2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, крім опціону викупу, а їх власники на додаток отримають 36,6 центів єврооблігацій "A" та єврооблігацій "B" на кожні 100 центів варантів.

Мінфін підкресли, що обидві опції є частинами єдиної операції обміну (Exchange Offer) та запиту на зміну умов обігу (Consent Solicitation), тож інвестори можуть обрати будь-який із запропонованих варіантів, і участь в одному з них вважатиметься підтримкою реструктуризації умов випуску варантів. Такий підхід важливий враховуючи різні можливі пріоритети у різних власників ВВП-варантів та необхідність отримання згоди 75% власників за сукупним номіналом ВВП-варантів від присутніх на кворумних зборах власників варантів, пояснило міністерство.

В той же час спецкомітет власників ВВП-варантів відхилив цю пропозицію та в свою чергу запропонував Україні сплатити 75% платежу, або $406 млн, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації "C" зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

"Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП-варантів з метою пошуку рішення яке дозволяє забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни", – заявив Мінфін.

Біржове повідомлення про невдалий України та власників ВВП-варантів пропозиціями призвала до зниження їх курсу, за даними Франкфуртської біржі, на 2,22% – до 70,05% від умовного номіналу. В той же час за тиждень перед цим ці інструменти подорожчали з 68,55% до 72,4% на фоні новин про можливе підписання інвестиційної угоди України та США та досягнення угоди про перемир’я між Україною та РФ.

Раніше повідомлялося, що Україна у серпні 2022 року домовилася з власниками ВВП-варантів про перегляд умов за ними. Зокрема, відкласти на 14 місяців виплати, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік 0,5% ВВП, подовжити термін обігу цих інструментів на рік (до 2039 року) і одночасно дати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. Було домовлено, що виплату за ВВП-варантами, яка припадає на 31 травня 2023 року й оцінюється приблизно в $100 млн, відтерміновано до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Згідно з початковими умовами ВВП-варантів, які було випущено у межах реструктуризації держборгу України 2015 року замість єврооблігацій на умовну суму приблизно $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3%, то виплат за паперами не буде. У разі якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Однак із 2021-го до 2025 року платежі спочатку були обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами всередині країни.

У 2023 році ВВП України зріс на 5,3%, що означає необхідність в 2025 році виплати за варантами в $520 млн (ці розрахунки зроблено з урахуванням того, що в обігу не в Україні знаходяться ВВП-варанти на умовну номінальну суму $2,635 млрд, тоді як решту раніше викупив Мінфін України). Уряд минулого року в рамках реструктуризації єврооблігацій наклав мораторій на цю виплату за ВВП-варантами до проведення їх реструктуризації.

За час обігу вартість ВВП-варантів досягала 110% умовної суми і навіть більше. Але перед повномасштабною агресією РФ у лютому 2022 року та у перший час після неї вона опускалася нижче 20%. Перемога президента Дональда Трампа та надії на швидке завершення війни призвели до того, що курс ВВП-варантів на початку лютого цього року досяг 86,35%, але через розчарування в цих надіях до середини квітня ці інструменти знову подешевшали до 60% від умовного номіналу.