Інтерфакс-Україна
Економіка
13:56 23.04.2025

Понад 24 тис. родин отримають компенсацію за пошкоджене житло завдяки залученню $84 млн від Світового банку

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Понад 24 тис. родин отримають компенсацію за пошкоджене житло завдяки залученню $84 млн від Світового банку

В рамках програми "єВідновлення" понад 24 тис. родин отримають компенсації на проведення ремонту пошкодженого через війну житла завдяки залученню $84 млн від Світового банку, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в середу в кулуарах презентації Централізованої закупівельної організації.

Як повідомлялось, в п'ятницю, 18 квітня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення $84 млн від Світового банку в межах проєкту HOPE, ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за програмою "єВідновлення". Завдяки ним понад 24 тис. родин отримають компенсації на проведення ремонту пошкодженого через війну житла, зокрема 18 тис. родин для дрібних ремонтів та 6 тис. – для середніх.

Кулеба повідомив, що за весь час дії програми "єВідновлення" допомогу отримали вже понад 101 тис. родин. Зокрема сертифікати за знищене житло отримали більше 8,5 тис. родин на 15 млрд грн, компенсації за пошкоджене майно – 90 тис. родин на 9 млрд грн, допомога на відбудову на власній ділянці – 300 родин на 500 млн грн. Також 2800 родин ВПО отримали сертифікати на купівлю житла на суму понад 4 млрд грн.

Теги: #компенсації #світовий_банк #житло #євідновлення

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