Трамп не має наміру звільняти главу ФРС Павелла

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти главу Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла.

"Я не хочу говорити про це, тому що в мене немає наміру звільняти його", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.

"Я хотів би, щоб він був активнішим у реалізації своєї ідеї про зниження процентних ставок. Зараз дуже вдалий час для зниження процентних ставок", - зазначив президент США.

Раніше Трамп заявляв, що він має повноваження звільнити голову Федеральної резервної системи, термін повноважень якого закінчується не раніше ніж 2026 року.

У дописі в соцмережі Truth Social у понеділок Трамп назвав Павелла "великим невдахою", заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не знизить ставки негайно.

"Багато хто закликає до запобіжного зниження ставок", - написав Трамп, зазначивши, що ціни на енергоносії, продукти й більшість "інших речей" знижуються.

"При тому, що ці ціни так добре знижуються, як я і передбачав, інфляції може майже не бути, але може бути уповільнення економіки, якщо пан "Занадто Пізно", великий невдаха, не знизить ставки зараз", - написав Трамп.

Минулого тижня він назвав Павелла "паном Занадто Пізно", заявивши, що глава ФРС завжди запізнюється з пом'якшенням політики.

Незадовго до цього Павелл заявив, що імпортні мита, які запроваджує Трамп, можуть уповільнити зростання економіки США та прискорити інфляцію, але Федрезерв поки що не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

Трамп зазначив, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив ключові ставки вже сім разів.

Із літа минулого року ЄЦБ знизив ставки загалом на 1,5 відсоткового пункту, ФРС - на 1 п.п. Наступне засідання Федрезерву відбудеться 6-7 травня.