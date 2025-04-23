Інтерфакс-Україна
Економіка
07:53 23.04.2025

ЄБА закликала скасувати запроваджені УЗ зміни вартості перевезень в напрямку морських портів

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ЄБА закликала скасувати запроваджені УЗ зміни вартості перевезень в напрямку морських портів

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликала скасувати запроваджені АТ "Укрзалізниця" (УЗ) зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямі морських портів "Чорноморськ" та "Одеса", які спричинили суттєве підвищення вартості перевезень.

"Європейська бізнес асоціація закликає переглянути рішення Укрзалізниці, яке стосується зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямі морського торговельного порту "Чорноморськ" та "Одеса" та орієнтуватися на найкоротші маршрути при тарифікації залізничних перевезень", - йдеться в повідомленні на сайті ЄБА у вівторок.

Прийняте у січні рішення щодо зміни тарифних відстаней у напрямку терміналів порту "Чорноморськ" вже спричинило суттєве підвищення вартості перевезень. За інформацією компаній-членів комітету з логістики ЄБА вона зросла на приблизно $2-4,5/т, сказано в повідомленні. Попри те, що асоціація закликала скасувати рішення, у квітні УЗ запровадила зміни щодо тарифної відстані у напрямку станції "Одеса Порт".

"Тарифні відстані для зазначених напрямків не відповідають найкоротшій відстані перевезення, що тягне за собою зростання витрат вантажовідправників", - підкреслили в ЄБА.

Зазначається, що використання довших маршрутів призводить до необґрунтованого зростання вартості перевезень, створює серйозний тиск на експортерів та знижує конкурентоспроможність української продукції на міжнародних ринках. На думку експертів асоціації, така практика тарифікації Укрзалізниці може мати негативні наслідки не лише для українського бізнесу, а у довгостроковій перспективі – і для самої УЗ, адже зростання вартості перевезень змусить клієнтів переорієнтовуватися на альтернативні види транспорту, що призведе до зменшення обсягів перевезень і, відповідно, доходів.

Водночас оптимізація маршрутів сприятиме рівномірному розподілу навантаження на мережу УЗ, знизить ризики перевантаження окремих ділянок і підвищить загальну ефективність та передбачуваність роботи системи, вважають в ЄБА.

В асоціації повідомили, що наразі ведеться робота над новим законопроєктом, який регулюватиме функціонування ринку залізничного транспорту.

"На переконання бізнесу, в ньому надзвичайно важливо передбачити стимулювання перевезень за найкоротшими маршрутами. Крім того, варто передбачити механізми, що унеможливлюють непродуктивне використання пропускної спроможності інфраструктури та оперативний перерозподіл невикористаних потужностей", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #порт #перевезення

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