Інтерфакс-Україна
Економіка
14:04 17.04.2025

НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних

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НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберігти облікову ставку 15,5% річних з 18 квітня, на його думку, це сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% у 2026 році.

"Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні", – зазначив Нацбанк у пресрелізі у четвер.

Регулятор додав, що у разі посилення цього ризику утримуватиме облікову ставку на поточному рівні довше, ніж передбачається оновленим макропрогнозом, та буде готовий ужити додаткових заходів.

Перед цим Нацбанк тричі збільшував ставку з середини грудня 2024 року, а до цього утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.

Учасники ринку напередодні рішення по ставки розійшлися в оцінках можливих дій НБУ: майже половина очікувала збереження ставки на поточному рівні, приблизно стільки ж – підвищення на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) та незначна частина – на 1 в.п.

Теги: #облікова_ставка

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