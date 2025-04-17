Наглядова рада "Укрнафти" актуалізувала цілі на 2025 рік

Наглядова рада (НР) ПАТ "Укрнафти" минулого тижня у Києві підбила підсумки та актуалізувала ключові компоненти стратегії компанії на 2025 рік, повідомляється у пресрелізі товариства.

"Професійна робота команди, втілена у результатах дворічної діяльності компанії, та найвищі стандарти корпоративного управління стали ключовими факторами початку успішної співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку - EUR80 млн кредиту та EUR44 млн грантів на сучасну газову генерацію", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

За його словами, про довіру партнерів до державного підприємства також свідчить грантова допомога від урядів Швеції та Норвегії на суму майже EUR75 млн.

Як наголосили в "Укрнафті", ключові стратегічні цілі товариства залишаються незмінними – це розширення ресурсної бази, нарощення видобутку нафти і газу, збільшення гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів, розвиток нових напрямків енергетичного бізнесу.

Спільною метою НР та менеджменту також є забезпечення трьох ключових компонентів у діяльності товариства, а саме: Sustainability - компанія має бути стійкою до змін та викликів часу, Profitability - приносити прибутки і бути рентабельною для акціонерів та Growth - зростати і розвиватися.

Як повідомлялося, чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.