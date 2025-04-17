Павелл попередив про уповільнення економіки, але ФРС поки що не втручається

Зовнішньоторговельна політика Білого дому може сповільнити зростання американської економіки та прискорити інфляцію, тим самим ускладнивши завдання Федеральної резервної системи (ФРС) щодо забезпечення стабільної інфляції та максимальної зайнятості, заявив голова ФРС Джером Павелл.

"Ми можемо опинитись у непростій ситуації, коли обидві наші цілі опиняться під загрозою. Якщо це станеться, ми оцінимо, як далеко економіка відійшла від кожної з цілей, а також час, який знадобиться для повернення до них", - сказав Павелл під час виступу з промовою в Економічному клубі Чикаго.

Зокрема, глава ФРС побоюється прискорення інфляції за рахунок збільшення мит на імпорт різних товарів у США: "Тарифи, ймовірно, викличуть щонайменше тимчасове зростання інфляції. Інфляційний ефект також може виявитися тривалим".

Темпи зростання американської економіки, своєю чергою, можуть сповільнитися.

"Наявні у нас дані зазначають, що зростання сповільнилося в першому кварталі порівняно з високими темпами, що спостерігалися минулого року. Попри сильні продажі автомобілів, споживчі витрати загалом, мабуть, зростають скромними темпами. Крім того, на динаміку ВВП у першому кварталі, як очікується, вплине активне зростання імпорту в очікуванні введення мит", - заявив Павелл.

Водночас Федрезерв поки не готовий втручатися, щоб заспокоїти волатильні ринки.

"Наразі ми перебуваємо в хорошому становищі, щоб дочекатися більшої ясності перш, ніж розглядати будь-які зміни в нашій політиці", - додав Павелл.

Наступне засідання ФРС відбудеться 6-7 травня. Учасники ринку загалом очікують, що Федрезерв знизить ставку не раніше червня, після чого відбудеться ще два або три зниження до кінця року.