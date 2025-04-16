США запроваджують санкції проти китайського нафтопереробного заводу за купівлю іранської нафти - Держдеп

США оголосили про введення нових санкцій щодо нафтопереробного заводу в Китаї, а також кількох компаній і суден, які сприяють поставкам іранської нафти в КНР, повідомляє в середу Державний департамент США.

"США запроваджують санкції проти китайського заводу Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd за купівлю іранської нафти на суму понад мільярд доларів", - зазначається в заяві на сайті департаменту.

Держдеп також інформує, що нові санкції стосуватимуться кількох компаній і суден Ірану, які беруть участь у постачанні нафти в Китай.

Речниця відомства Теммі Брюс попереджає Іран і його партнерів про відповідальність у разі ухилення від санкцій. За її словами, президент США Дональд Трамп має намір продовжувати розпочату ним політику максимального тиску на Ісламську Республіку, а також звести до нуля незаконний експорт іранської нафти як у КНР, так і в інші країни.

У заяві наголошується, що нові заходи знаменують початок шостого раунду санкцій проти нафтового і нафтохімічного секторів Ірану.

Як повідомила у фейсбуці посол України у США Оксана Маркарова із посиланням на Мінфін США, "США продовжують збільшувати тиск на Іран запровадивши чергові санкції проти іранського енергетичного сектору - 7 юридичних осіб з різних юрисдикцій (зокрема, КНР, Панама, Малайзія, Маршалові острови), пов’язаних із переробкою та перевезенням іранської нафти. 5 морських суден визнано як заблокована власність".

Відповідно до Мінфіну США, під дію американських санкцій потрапили: китайський завод (т.зв. teapot refinery) з переробки нафти Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd., який отримав десятки партій іранської нафти вартістю понад мільярд доларів. Ця нафта транспортувалася морськими суднами іранського "тіньового" флоту; 6 компаній (Oceanic Orbit Incorporated, Pro Mission SDN BHD, Bestla Company Limited тощо), які володіють чи керують морськими суднами з іранського "тіньового флоту", а також пов’язані з ними 5 нафтових танкерів.