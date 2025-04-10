Інтерфакс-Україна

Економіка

20:32 10.04.2025

США навряд чи опустять розмір мит нижче 10%

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США навряд чи опустять розмір мит нижче 10%

Мінімальний розмір відповідних мит, що діють щодо понад 75 країн, навряд чи опуститься нижче 10%, сказав у четвер директор Національної економічної ради США Кевін Гассетт.

"Якщо президент погодиться опустити розмір мит нижче 10%, то це буде тільки заради якоїсь неймовірної угоди", - сказав Гассетт в ефірі телеканалу CNBC.

На думку Гассета, 90-денної паузи в реалізації рішення про збільшення мит на імпорт щодо понад 75 країн буде достатньо для досягнення домовленостей.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення тимчасово зупинити на 90 днів реалізацію рішень про збільшення мит на імпорт щодо більш ніж 75 країн, які попросили діалог із цього питання. Передбачається, що в цей період ці країни будуть платити мита в мінімальному розмірі - 10%.

Теги: #мита #плани #сша

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