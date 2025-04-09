Інтерфакс-Україна

Економіка

08:54 09.04.2025

США отримують від мит $2 млрд на день - Трамп

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США отримують від мит $2 млрд на день - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що його країна отримує від мит $2 млрд на день.

«Ми отримуємо майже $2 млрд на день завдяки митам. Справи йдуть дуже добре», - сказав Трамп, під час виступу в Білому домі.

За його словами, гроші надходять на такому рівні, «якого ми ніколи раніше не бачили».

Минулого тижня Трамп оголосив про запровадження «взаємних» мит щодо іноземних торговельних партнерів США (загалом до списку потрапило 185 держав). Мінімальний базовий розмір мит становитиме 10%, але для низки країн мита розраховані індивідуально залежно від торговельного дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами.

 

 

Теги: #мита #трамп #сша

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