Інтерфакс-Україна

Економіка

18:07 08.04.2025

ЄС зацікавлений в обговоренні зі США подальших поставок СПГ для заміни газу з РФ

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У ЄС готові обговорювати збільшення поставок скрапленого природного газу (СПГ) зі США, щоб замінити російський, заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен.

"Половина нашого СПГ уже надходить зі США. Ми готові й далі співпрацювати з адміністрацією (президента США Дональда) Трампа. Ми готові вести переговори. (...) Ми хочемо замінити російські енергоносії, і ми готові співпрацювати зі Сполученими Штатами, але також і з іншими нашими міжнародними партнерами", - сказала прессекретарка у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

За словами Ітконен, для ЄС важливо продовжувати диверсифікувати свої джерела енергії, тому Євросоюз співпрацює з різними міжнародними партнерами.

"Ми винесли урок, щодо занадто великої залежності від одного постачальника", - пояснила представниця ЄК.

Вона відповідала на прохання прокоментувати вимогу Трампа до Європейського союзу закупити у США енергоносії на $350 млрд для врегулювання торговельного дисбалансу і скасування американських мит.

"Стосовно $350 млрд, потрібні уточнення, важливий контекст. Сама Єврокомісія не є гравцем на ринку. Ми не обговорюємо контракти на закупівлю енергоносіїв. (...) Контракти на енергію ґрунтуються на попиті та ціні - факторах, які коливаються. Тобто важко коментувати цифру, названу Сполученими Штатами", - сказала Ітконен.

У відповідь на уточнювальне запитання прессекретарка зазначила, що ЄС володіє величезним ринком для постачань СПГ, і він не буде жертвувати своїми екологічними нормами на догоду комерційним цілям під час укладення контрактів з імпортерами.

Теги: #спг #газ #єс #сша

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