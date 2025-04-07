Інтерфакс-Україна

Економіка

18:09 07.04.2025

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання після обстрілів 63,5 тис. абонентів у чотирьох областях і Києві

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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання після обстрілів 63,5 тис. абонентів у чотирьох областях і Києві

Минулого тижня енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повернути світло в домівки 63,5 тис. родин Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Київської областей та Києва.

"Зокрема, на Дніпропетровщині з 31 березня по 6 квітня енергетики змогли повернути електропостачання у 33,3 тисячі домівок", - повідомляється у пресрелізі енергокомпанії у понеділок.

Через наближення фронту ворог все частіше обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

В той же час у Донецькій області попри вкрай складну ситуацію фахівцям вдалося повернути світло в домівки майже 29,2 тис. місцевих мешканців. Енергетики продовжують відновлення мереж на Донеччині незважаючи на постійну небезпеку від активних бойових дій в регіоні.

"Продовжує потерпати від ворожих атак і Одещина. Тут минулого тижня енергетики відновили електропостачання для майже 400 родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак", - зазначили в "ДТЕК Мережі".

Окрім того, за тиждень енергетики повернули світло у Київській області та Києві для 369 та 253 осель місцевих мешканців відповідно.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 18,2 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів, – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #електропостачання #дтек

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