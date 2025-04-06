Інтерфакс-Україна

Економіка

15:40 06.04.2025

Казахстан разом із сімома країнами ОПЕК+ скоригує графік повернення обсягів видобутку нафти

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Казахстан разом із сімома країнами ОПЕК+ скоригує графік повернення обсягів видобутку нафти

 Вісім країн ОПЕК+, що реалізують додаткові добровільні скорочення, зокрема Казахстан, провели спільну оцінку ринкової ситуації, ухвалено рішення про коригування раніше узгодженого графіка поступового повернення обсягів на ринок, повідомила  прес-служба Міненерго Казахстану.

"Казахстан підтвердив прихильність ОПЕК+ на 59-му засіданні JMMC. Під час засідання було розглянуто дані про виконання країнами-учасниками зобов'язань за угодою ОПЕК+ за січень-лютий 2025 року, відзначено загальний рівень виконання для країн ОПЕК+, також обговорено поточні тенденції на світовому нафтовому ринку", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що комітет високо оцінив додаткові добровільні скорочення восьми країн з метою підтримання стабільності ринку і наголосив на критичній важливості досягнення повного дотримання зобов'язань і компенсації.

"Казахстан також взяв участь у зустрічі 3 квітня, в рамках якої вісім країн, що реалізують додаткові добровільні скорочення, в тому числі Казахстан, провели спільну оцінку ринкової ситуації. За підсумками зустрічі 3 квітня було ухвалено рішення про коригування раніше узгодженого графіка поступового повернення обсягів на ринок, з урахуванням кон'юнктури, що склалася, і в інтересах стабільності", - ідеться в повідомленні.

У Міненерго наголошують, що Казахстан продовжує дотримуватися домовленостей у рамках ОПЕК+ і продовжить конструктивну взаємодію з партнерами по альянсу, керуючись як міжнародними зобов'язаннями, так і національними інтересами.

Казахстан на засіданні представляв міністр енергетики Єрлан Аккенженов.

Теги: #казахстан #нафта

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