Казахстан разом із сімома країнами ОПЕК+ скоригує графік повернення обсягів видобутку нафти

Вісім країн ОПЕК+, що реалізують додаткові добровільні скорочення, зокрема Казахстан, провели спільну оцінку ринкової ситуації, ухвалено рішення про коригування раніше узгодженого графіка поступового повернення обсягів на ринок, повідомила прес-служба Міненерго Казахстану.

"Казахстан підтвердив прихильність ОПЕК+ на 59-му засіданні JMMC. Під час засідання було розглянуто дані про виконання країнами-учасниками зобов'язань за угодою ОПЕК+ за січень-лютий 2025 року, відзначено загальний рівень виконання для країн ОПЕК+, також обговорено поточні тенденції на світовому нафтовому ринку", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що комітет високо оцінив додаткові добровільні скорочення восьми країн з метою підтримання стабільності ринку і наголосив на критичній важливості досягнення повного дотримання зобов'язань і компенсації.

"Казахстан також взяв участь у зустрічі 3 квітня, в рамках якої вісім країн, що реалізують додаткові добровільні скорочення, в тому числі Казахстан, провели спільну оцінку ринкової ситуації. За підсумками зустрічі 3 квітня було ухвалено рішення про коригування раніше узгодженого графіка поступового повернення обсягів на ринок, з урахуванням кон'юнктури, що склалася, і в інтересах стабільності", - ідеться в повідомленні.

У Міненерго наголошують, що Казахстан продовжує дотримуватися домовленостей у рамках ОПЕК+ і продовжить конструктивну взаємодію з партнерами по альянсу, керуючись як міжнародними зобов'язаннями, так і національними інтересами.

Казахстан на засіданні представляв міністр енергетики Єрлан Аккенженов.