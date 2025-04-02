Інтерфакс-Україна

Економіка

21:14 02.04.2025

Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26%

1 хв читати
Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26%

Країни Європейського союзу (ЄС) - Італія, Греція і Болгарія - у січні 2025 року скоротили імпорт газу з Азербайджану на 26,4% порівняно з показником аналогічного періоду 2024 року - до 29,324 тис. тераджоулів (ТДж).

Згідно з даними статистичного управління Європейського союзу (Євростат), вартість газу, поставленого з Азербайджану в країни ЄС за звітний період, склала понад 365,036 млн євро (зниження на 1,2%).

У січні Італія придбала у Азербайджану 29,177 тис. ТДж природного газу (зниження на 11,7%) на суму 362,991 млн євро (зростання на 15,6%), сумарно Греція і Болгарія - 0,147 тис. ТДж на 2,045 млн євро.

Як повідомлялося, за даними Євростату, 2024 року країни ЄС імпортували з Азербайджану 466,998 тис. ТДж природного газу (зниження на 5,2%) на 4,348 млрд євро (зниження на 29,4%).

Азербайджан має контракти на постачання газу з 10 країнами в Європі: Італією, Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Сербією, Словенією, Хорватією, Словаччиною та Північною Македонією. Зокрема, з трьома країнами (Італія, Греція і Болгарія) підписано довгострокові контракти з фіксованим обсягом поставок, з рештою - контракти без точних обсягів закупівлі.

Теги: #азербайджан #поставки #європа #газ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 01.04.2025
Глава UBS став найбільш високооплачуваним CEO у найбільших банках континентальної Європи у 2024 р.

Глава UBS став найбільш високооплачуваним CEO у найбільших банках континентальної Європи у 2024 р.

18:17 01.04.2025
Газовидобувники просять знизити вимоги до якості газу для відновлення після руйнувань внаслідок атак РФ

Газовидобувники просять знизити вимоги до якості газу для відновлення після руйнувань внаслідок атак РФ

17:15 01.04.2025
Європа повинна демонструвати таку ж швидкість, яку демонструє Україна протягом трьох років інтенсивної інтеграції до ЄС – Жовква

Європа повинна демонструвати таку ж швидкість, яку демонструє Україна протягом трьох років інтенсивної інтеграції до ЄС – Жовква

20:19 29.03.2025
Бен Ходжес: Європейські сили в Україні не потребують підтримки США

Бен Ходжес: Європейські сили в Україні не потребують підтримки США

20:16 29.03.2025
Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 жовтня 2025р та додав до них "Укрнафту"

Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 жовтня 2025р та додав до них "Укрнафту"

15:42 28.03.2025
Зеленський: Європа точно вміє себе захищати, і ми разом працюємо, щоб гарантувати нашим народам безпеку

Зеленський: Європа точно вміє себе захищати, і ми разом працюємо, щоб гарантувати нашим народам безпеку

17:55 27.03.2025
Участь Європи за столом перемовин щодо закінчення війни безальтернативна, Європу будуть представляти Франція і Британія – Зеленський

Участь Європи за столом перемовин щодо закінчення війни безальтернативна, Європу будуть представляти Франція і Британія – Зеленський

16:31 27.03.2025
Європейські лідери домовилися продовжувати підтримку України

Європейські лідери домовилися продовжувати підтримку України

12:26 27.03.2025
Фон дер Ляєн: Ми працюємо над зміцненням безпеки України та Європи в цілому

Фон дер Ляєн: Ми працюємо над зміцненням безпеки України та Європи в цілому

22:50 26.03.2025
Європа дуже посилилась з початку російсько-української війни і за 3-5 років не поступатиметься США – Зеленський

Європа дуже посилилась з початку російсько-української війни і за 3-5 років не поступатиметься США – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

НБУ, НКЦПФР та Мінфін до червня 2025р підготують концептуальну записку реформ інфраструктури фінринку

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

НБУ не став продовжувати адмінобмеження P2P переказів 150 тис. грн завдяки жорсткішим самообмеженням ринку

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

ОСТАННЄ

Мультиплікаційний ефект кожної вкладеної в ВЕС гривні може складати до ста гривень – СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі"

НБУ, НКЦПФР та Мінфін до червня 2025р підготують концептуальну записку реформ інфраструктури фінринку

Мінекономіки надасть 28 переробним підприємствам загалом 157,9 млн грн грантових коштів в рамках програми

Експорт пшениці у квітні 2025р. може скласти 1 млн тонн - аналітики

"Укрзалізниця" не змогла відновити головну автоматизовану систему вантажних перевезень, кількість паперових документів перевищила 50 тис.

Вакантні посади в Раді НБУ будуть заповнені до кінця квітня – програма з МВФ

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

CreditKasa, "Фінако", "Укрфінжитло", "Атлана" і CreditPlus очолили список фінкомпаній за доходом від фінпослуг у 2024р.

ДПС ідентифікуватиме громадян, що займаються торгівлею через інтернет та отримують грошові перекази

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА