Мультиплікаційний ефект кожної вкладеної в ВЕС гривні може складати до ста гривень – СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі"

Кожна вкладена в вітроенергетичну станцію гривня дає мультиплікаційний ефект під сто гривень, вважає генеральний директор ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі" та ТОВ "УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко.

"Ми так рахували приблизно: на кожну гривню, котра вкладається в будівництво вітростанцій, мультиплікаційний ефект з'являється ледь не сто гривень. Тобто будівництво ВЕС запускає механізм роботи в різних галузях, куди надходять гроші", – сказав Єременко в інтерв’ю "Енергореформі".

Він пояснив, що будівництво та експлуатація ВЕС сприяє, зокрема, будівництву доріг, розвитку сфери послуг, наприклад, харчування та транспорту, розвитку ринку житла та туризму.

"Самій ВЕС потрібні охорона, експлуатаційний персонал. І ми залюбки набираємо місцевих людей, хто хоче цьому навчитися. Коли йде будівництво, в тому числі доріг, то саме велика кількість будівельників, людей різного роду професій і фахів з місцевого населення з'являється в наших командах. Також з'являється потреба в матеріалах, а матеріали ми намагаємося використовувати місцевого виробництва. Тобто розвиток отримують кар’єри і всі, хто поставляє ці матеріали", – описав ситуацію СЕО ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі".

Як повідомляв Єременко у цьому ж інтерв’ю, єдиний в Україні виробник вітроенергетичного обладнання мегаватного класу завод "Френдлі Вінд Технолоджі", релокований після початку повномасштабної війни з м. Краматорськ у м. Перечин Закарпатської області, планує протягом 2025 року збільшити потужність утричі і вийти на виробництво 100 вітротурбін на рік.

Він також повідомив, що станом на зараз в роботі вже 8 із 16 вітротурбін "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт в Нижньоворітській громаді. Повністю запустити ВЕС планується протягом першого півріччя цього року.

На прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" наприкінці 2024 року Єременко зазначив, що у планах "Френдлі Вінд Технолоджі" та УК "Вітряні парки України" – будівництво 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті.



У повному обсязі інтерв'ю з Владиславом Єременком буде згодом опубліковане на сайтах агентства "Інтерфакс-Україна" https://interfax.com.ua/ та "Енергореформи" https://reform.energy/.