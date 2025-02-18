Інтерфакс-Україна
Економіка
12:03 18.02.2025

"Метінвест" інвестує майже 5,7 млрд грн у ГЗК в Кривому розі

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"Метінвест" інвестує майже 5,7 млрд грн у ГЗК в Кривому розі

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2025 році інвестує у розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів - Центральний, Інгулецький і Північний гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), трансформованих в Об'єднаний ГЗК, майже 5,7 млрд грн.

У пресрелізі повідомляється, що "Метінвест" у 2025 році інвестує у розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів. Основні капіталовкладення будуть спрямовані на підтримку ключового обладнання, створення альтернативних джерел електроенергії та облаштування безпечних й комфортних робочих місць. Порівняно з минулим роком компанія більше ніж вдвічі збільшила обсяги інвестицій в залізорудні активи.

Найбільшу частину інвестицій скерують на капітальні ремонти обладнання та споруд комбінатів – понад 1 млрд грн. Тут реалізують інвестиційні проєкти, які забезпечать стабільність виробничих процесів, надійну роботу транспорту та ключового обладнання, виконання якісних показників продукції для утримання конкурентних позицій та зменшать витрати на виробництво залізорудної сировини. Кошти заплановані й на капітальні ремонти обладнання гірничотранспортних, переробних комплексів, енергетичного обладнання.

Один із пріоритетів року також – енергетична незалежність, для того, щоб мінімізувати технологічні ризики для підприємств під час ймовірних відключень електроенергії. Для цього на Північному та Центральному ГЗК планується будівництво газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 20 МВт і сонячної генерації потужністю 23 МВт. На ці проєкти сумарно буде спрямовано 1,3 млрд грн.

"У 2025-му обсяг капіталовкладень у криворізькі ГЗК збільшений, і як і торік, інвестиційна стратегія компанії сфокусована передусім на збереженні працездатності підприємств. Поки триває війна, реалізація в Україні масштабних інвестпроєктів з модернізації та створення нових потужностей виробництва дуже обмежена. Але попри складну ситуацію компанія не припиняє інвестувати в розвиток, коригуючи статті витрат відповідно до потреб і завдань сьогодення. Так, на ГЗК ключовий інвестиційний фокус року спрямований не тільки на підтримку споруд та парку працюючого обладнання, а також на створення енергетичної автономії видобувних підприємств", - зазначив директор з капітального будівництва та інвестицій ГЗК "Метінвесту" Дмитро Непомнящий.

Окрім того, у 2025 році починається активна фаза реалізації стратегічного проєкту згущення відходів збагачення на ПівнГЗК - цей масштабний проєкт направлений на забезпечення транспортування згущених хвостів збагачення на більш високі відмітки хвостосховища після 2026 року. Додатково він дозволить зменшити енергозатрати. У 2025 році планується освоїти 1,4 млрд грн.

Також актуальною залишається програма поліпшення робочого побуту. Цього року 70 млн грн буде скеровано на створення умов на робочих місцях, зокрема це капітальні ремонти побутових приміщень в адміністративно-побутових комплексах структурних підрозділів комбінатів.

Як повідомлялося, "Метінвест" впровадила нову модель роботи криворізьких видобувних підприємств, об'єднуючи під єдиним керівництвом гірничо-збагачувальні комбінати в Кривому Розі.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #інвестиціі #гзк #метінвест

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